¿No sentís olor a podrido?

“Las instituciones quedan, los gobiernos pasan”. La frase pertenece a la senadora ultracristinista Anabel Fernández Sagasti, voz principal del novedoso republicanismo que exudó Unión por la Patria el jueves en el Senado.

Ocurrió cuando la mayoría de los legisladores rechazó los pliegos de los postulados por el Presidente Milei para sumarse a la Corte Suprema. Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, afuera.

La importancia de las instituciones la había recordado también el expresidente Mauricio Macri la semana pasada durante una visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba. “La falta de apego a la institucionalidad comienza a afectar el plan económico”, dijo en un salón al pie de las Sierras Chicas. Muy cerca del barrio Estancia El Terrón, donde está construyendo una casa.

Los ejemplos, a nivel nacional, se traen a colación para demostrar la relevancia de la discusión (en el plano político-judicial-económico) del funcionamiento de las reglas que organizan una sociedad.

Por eso vale la pena destacar, a nivel provincial, el sorpresivo escándalo que se conoció esta semana en la Justicia cordobesa. Todo lo contrario a lo pedido por Sagasti y Macri. Una mancha a la institucionalidad.

Se conoció también el jueves, cuando el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, resolvió acusar al asesor oficial del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Caeiro, de haber filtrado presuntamente un examen de concurso para acceder al cargo de prosecretario letrado en el flamante Ministerio de la Defensa.

Caeiro le habría facilitado las preguntas a cuatro empleadas. Una de ellas -con 10 años y medio de experiencia como escribiente en el Poder Judicial- habría obtenido el 100 por ciento del puntaje.

Lo que se investiga tras la denuncia del fiscal Gavier es si bajo un manto de legalidad, “la política” creó nuevos cargos y se accedía a ellos con trampa.

Algunos sostienen que esos “trucos” y/o “engaños” del poder están tan arraigados que conforma la verdadera institucionalidad. Para muestra, un botón: el 19 de marzo fue el propio legislador radical Dante Rossi, en un evento público, quien confirmó que su hija trabaja como asesora del jefe de la bancada peronista Miguel Siciliano. Nueve días después, al conocerse la lista de los contratados, negaba que sea ella la que figurase entre los mencionados.

Aclaración: en la lista de empleados legislativos en el número 600 aparece Rossi, María Belén. NO ES PARIENTE. Mi hija se llama igual pero no es la nombrada. No tengo parientes designados en la legislatura. @LVpolitica @Cadena3Com @VeronicaSuppo