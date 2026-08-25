Un petrolero queda fuera de servicio tras ataque en el estrecho de Ormuz

FOTO: Un buque queda inutilizado tras ataque en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Un petrolero fue impactado por un proyectil frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, según un informe del martes que destaca los peligros que enfrentan las embarcaciones en esta vital vía marítima, bajo el control de Irán.

El ataque ocurrió mientras una delegación de alto nivel de Pakistán, que ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán, finalizaba reuniones en Teherán con la esperanza de encontrar una solución negociada al conflicto que se prolonga por casi seis meses.

El petrolero fue alcanzado el lunes por la noche a unas pocas millas de la costa este de Omán, según la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que depende del ejército británico. El proyectil, cuyo origen no ha sido determinado, impactó en el motor de la embarcación, dejándola fuera de servicio, aunque la tripulación se encuentra a salvo, según la UKMTO.

No se reportaron daños ambientales por el incidente, pero los derrames de petróleo de otros barcos afectados durante el conflicto han generado preocupación por el daño ecológico en la región.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo transitaba libremente por el estrecho de Ormuz antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Actualmente, Teherán ejerce un control estricto sobre el tráfico marítimo y ocasionalmente dispara contra embarcaciones que intentan cruzar, aunque hasta ahora no se ha atribuido la autoría del ataque del lunes.

Estados Unidos también mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y ha realizado disparos contra embarcaciones en la región.

Una delegación paquistaní liderada por el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, concluyó el martes conversaciones en Teherán con el presidente Masoud Pezeshkian y otros altos funcionarios sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la reactivación de las negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, quien acompañó a Munir, comentó que la reunión había sido "muy positiva y productiva", centrada en el fin del conflicto. "Se logró un progreso significativo y la reunión concluyó con un tono altamente positivo", expresó Naqvi en X.

Pakistán ha buscado mediar entre Teherán y Washington, instando a ambos países a resolver sus diferencias. Entre los temas discutidos estaba también la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán y Omán, que se encuentra en la costa opuesta a la iraní en el estrecho, están elaborando su propuesta para gestionar esta vía marítima, aunque no está claro si Estados Unidos aceptará el plan. El ministro de Exteriores omaní tenía previsto reunirse con autoridades iraníes el martes.

En otro orden de cosas, se conmemora un año desde que soldados israelíes mataron a 22 palestinos, incluidos periodistas, en un ataque contra un hospital en Gaza. La comunidad internacional ha expresado su indignación por la falta de rendición de cuentas por parte de Israel en este caso.

El Ministerio de Exteriores de China advirtió que las nuevas sanciones de Estados Unidos podrían perturbar la cooperación con Irán, subrayando que el comercio entre Beijing y Teherán se lleva a cabo bajo el marco del derecho internacional.