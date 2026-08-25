Colombia enfrenta tragedia: el terremoto dejó 331 muertos y 240 desaparecidos en el país

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La cantidad de víctimas fatales del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto ha ascendido a 331, según lo reportado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD).

Asimismo, el movimiento sísmico ha dejado 240 personas desaparecidas entre los escombros, junto con 4.439 heridos y 361.353 personas afectadas en 494 municipios, según el informe oficial.

El terremoto también provocó 603 edificios colapsados, 31.540 viviendas destruidas y 178.555 viviendas dañadas.

Además, se han reportado averías en 378 centros de salud, 3.731 centros educativos, 4.170 centros comunitarios, 441 vías, 118 acueductos, 73 puentes vehiculares, 16 puentes peatonales y cinco aeropuertos, según los primeros informes que continúan siendo actualizados por la UNGRD.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha comunicado que ya se están distribuyendo subsidios para los damnificados en Buenaventura, donde el sismo destruyó 954 viviendas y dejó 9.200 afectadas.

En Quibdó, capital del departamento de Chocó, uno de los más golpeados por el sismo, ha comenzado la reconstrucción de las áreas afectadas.

"Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia y lo estamos haciendo desde Quibdó. Esta fue la primera ciudad que visité tan pronto ocurrió la tragedia y es donde vamos a empezar la reconstrucción de la Patria Milagro", manifestó el mandatario.

Por último, en Cali, Pereira, Manizales y otras localidades afectadas, prosiguen las tareas de remoción de escombros para dar con los desaparecidos.

Agencia NA