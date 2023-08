En el nombre del hijo

María Rosa Beltramo

Después de muchos años sin niños, la Quinta de Olivos, residencia oficial de los mandatarios argentinos, recuperó las voces y los pasos infantiles durante los dos últimos períodos presidenciales.

Antonia tenía 4 años al asumir su padre, Mauricio Macri, y Francisco vio la luz cuando Alberto Fernández promediaba su mandato.

Además de la felicidad extraordinaria que significa la llegada de un hijo, en el universo de la política la presencia de un niño es siempre una buena noticia porque permite exhibir el mejor perfil de seres a los que el ejercicio del poder suele oscurecer y hasta afear.

Los chicos son también una apuesta al futuro y generan confianza porque no puede ser malo ningún proyecto que los incluya. Además, la simpatía que provocan termina irradiándose a sus mayores.

Pero más allá de publicaciones motivadas en cumpleaños o fechas especiales como el Día del Padre, Macri y Fernández no han aprovechado el efecto bienhechor de la existencia de sus hijos para ganarse el respaldo de la ciudadanía.

Tal vez por eso en estos últimos días sorprendió que el líder del PRO mencionara un episodio que tiene como protagonista a Antonia, para criticar la situación por la que atraviesa el país.

“Tres veces ya Antonia, que tiene 11 años, me dijo: 'Papá, yo me quiero ir a terminar de estudiar afuera'. 11 años, ya me habla de que se quiere ir a terminar el colegio y seguir su universidad afuera”, comentó en un programa de televisión.

Por supuesto, aseguró que trató de desalentarla. "No te vas, yo me muero si vos te vas, te quedas conmigo" fue su respuesta.

Aunque probablemente los 3 hijos mayores del ex presidente podrían haberle proporcionado ejemplos de dificultades actuales para sus emprendimientos, prefirió acudir a la más pequeña para dejar claro que la coyuntura es tan grave que es capaz de perforar el horizonte despreocupado de alguien que está transitando la infancia.

Mostrar a los niños, citarlos, invocarlos, hacerlos de algún modo partícipes de la vida pública y del mundo a menudo despiadado de la política, es una decisión compleja.

El influyente Washington Post analizó esta semana que de las últimas determinaciones de Ron DeSantis -el gobernador de la Florida anotado en la carrera presidencial del partido Republicano- la única que le reportó beneficios fue una aparición con Madison, Mason y Mamie.

Habbah Knowles firma la nota titulada “DeSantis apunta a los enemigos con la ayuda de un trío poco convencional: sus hijos".

Los chicos tienen 6, 5 y 3 años, pero han servido a los propósitos paternos con mayor eficacia que los jefes de campaña del candidato que, a propósito, esta semana fueron reemplazados después de que su jefe se desplomara en las encuestas.

“¡Mason tiene un mejor brazo que Fauci!” afirmó a través de su cuenta de Twitter el gobernador para reírse de Anthony Fauci, funcionario de la administración demócrata que había fallado un lanzamiento en un juego de beisbol.

También dijo que si tiene la fortuna de que lo elijan presidente “no tendrán que preocuparse de que (sus hijos) traigan cocaína", afirmación que realizó justo la semana en la que encontraron droga en La Casa Blanca y que los medios miraron hacia Hunter, el hijo de Joe Biden que tuvo problemas de adicción.

Y cuando el gobernador no menciona las habilidades de los chicos, ellos de todos modos están ahí, en torno de la tarima donde da las conferencias de prensa, en la primera fila de un teatro o a hombros de su padre, ayudando a dibujar la mejor versión del dirigente republicano.

Francisco, el pequeño que aprendió a caminar en Olivos, ha aparecido en contadas ocasiones en las redes de su padre. De todas maneras, la etapa de esplendor de sus travesuras y los momentos instagrameables, han coincidido con el segmento más complejo del presidente, marginado de la contienda electoral y enfrentado al núcleo duro del oficialismo. Contra eso ni la más tierna criatura puede tener éxito.

Los candidatos con mayores chances de llegar a la jefatura de Estado en diciembre tienen hijos adolescentes o adultos, con excepción de Rodríguez Larreta, cuya hija menor cumplió 7 años, pero de todos modos no vive con su padre. Olivos se prepara para una administración sin niños.

