Soledad Carrizo, tras la sesión en el Congreso: "Hubo un interés golpista"

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical de Córdoba, Soledad Carrizo, analizó en diálogo con Cadena 3 el reciente revés del gobierno durante la sesión del Congreso, donde la declaración de emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, mientras que la insistencia en la ley de financiamiento universitario alcanzó 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones.

“Era previsible esto, primero ante dos temas muy sensibles para la comunidad argentina. La educación pública es parte de nuestra identidad”, expresó la diputada. Aseguró que el gobierno enfrenta una falta de diálogo y reflexión sobre gestión, lo que afecta a instituciones educativas y provincias que necesitan el presupuesto nacional.

La diputada mencionó que hay “cierto interés golpista” detrás de la oposición que busca una inestabilidad en el gobierno. “La oposición quiere acelerar cuestiones y nosotros, como radicales, vemos que durante años no hicieron reclamos”, afirmó Carrizo.

Sobre la falta de gestión del gobierno, Carrizo argumentó que “los gastos operativos de los universitarios están cubiertos. Esto no tiene que llegar al Congreso” y que la solución debería encontrarse a través de paritarias y diálogos efectivos.

La situación se tornó tensa en el Congreso, donde el diputado Rodrigo De Loredo tildó de “caraduras” a quienes priorizan intereses políticos por encima de las necesidades educativas. “Tenemos escuelas sin gas natural ni conexión a Wi-Fi”, dijo Carrizo, criticando el uso de banderas políticas en momentos críticos.

Finalmente, la diputada Carrizo subrayó la necesidad urgente de un presupuesto que permita a Argentina avanzar sin conflictos y asegurando que el radicalismo busca el diálogo para alcanzar soluciones adecuadas.