Soledad Carrizo, tras la sesión en el Congreso: "Hubo un interés golpista"
La diputada Soledad Carrizo habló con Cadena 3 sobre la reciente sesión en el Congreso. Aseguró que la educación pública es parte de la identidad argentina y demanda soluciones efectivas.
17/09/2025 | 19:10Redacción Cadena 3
FOTO: Soledad Carrizo, diputada UCR
Audio. Soledad Carrizo analiza el revés del gobierno en el Congreso y la educación pública
La diputada nacional de la Unión Cívica Radical de Córdoba, Soledad Carrizo, analizó en diálogo con Cadena 3 el reciente revés del gobierno durante la sesión del Congreso, donde la declaración de emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, mientras que la insistencia en la ley de financiamiento universitario alcanzó 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones.
“Era previsible esto, primero ante dos temas muy sensibles para la comunidad argentina. La educación pública es parte de nuestra identidad”, expresó la diputada. Aseguró que el gobierno enfrenta una falta de diálogo y reflexión sobre gestión, lo que afecta a instituciones educativas y provincias que necesitan el presupuesto nacional.
Protesta nacional. Una multitud se movilizó al Congreso contra los vetos de Javier Milei
Los manifestantes exigieron a los legisladores que rechacen las recientes decisiones del Presidente. Finalmente, la Cámara baja rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y universidades.
La diputada mencionó que hay “cierto interés golpista” detrás de la oposición que busca una inestabilidad en el gobierno. “La oposición quiere acelerar cuestiones y nosotros, como radicales, vemos que durante años no hicieron reclamos”, afirmó Carrizo.
Sobre la falta de gestión del gobierno, Carrizo argumentó que “los gastos operativos de los universitarios están cubiertos. Esto no tiene que llegar al Congreso” y que la solución debería encontrarse a través de paritarias y diálogos efectivos.
La situación se tornó tensa en el Congreso, donde el diputado Rodrigo De Loredo tildó de “caraduras” a quienes priorizan intereses políticos por encima de las necesidades educativas. “Tenemos escuelas sin gas natural ni conexión a Wi-Fi”, dijo Carrizo, criticando el uso de banderas políticas en momentos críticos.
Cámara baja. Diputados rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y universidades
El Gobierno recibió un doble golpe en la Cámara baja y ahora las insistencias pasarán al Senado, donde la oposición tendría el número para ratificarlo.
Finalmente, la diputada Carrizo subrayó la necesidad urgente de un presupuesto que permita a Argentina avanzar sin conflictos y asegurando que el radicalismo busca el diálogo para alcanzar soluciones adecuadas.
Lectura rápida
¿Qué se aprobó en el Congreso? La declaración de emergencia en pediatría y la ley de financiamiento universitario.
¿Quién analizó la situación? La diputada nacional Soledad Carrizo.
¿Cuándo ocurrió la sesión del Congreso? Recientemente, sin una fecha específica mencionada.
¿Dónde se presentó la situación? En el Congreso de la nación argentina.
¿Por qué es relevante la falta de diálogo del gobierno? Afecta a las instituciones educativas y el presupuesto nacional.