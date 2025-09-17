En vivo

Política y Economía

Una multitud se movilizó al Congreso contra los vetos de Javier Milei

Los manifestantes exigieron a los legisladores que rechacen las recientes decisiones del Presidente. Finalmente, la Cámara baja rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y universidades.

17/09/2025 | 15:48Redacción Cadena 3

FOTO: Una multitud se movilizo al Congreso en contra de los vetos. (Foto: @shokargentina)

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, se movilizaron este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso como parte de la tercera Marcha Federal, convocada en rechazo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La movilización, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, tuvo lugar mientras la Cámara de Diputados debatía puertas adentro del Congreso.

Unos 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas federales estuvieron abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno nacional en los alrededores del Congreso.

Los manifestantes se concentraron desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, cosa que finalmente ocurrió.

Informe de Mauricio Conti.

