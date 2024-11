La UIC advirtió sobre tasas desproporcionadas en municipios de Córdoba

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado alertando sobre las tasas desproporcionadas impuestas por algunos municipios de la provincia. La entidad advirtió que muchas de estas tasas no cuentan con una contraprestación adecuada en los servicios ofrecidos.

En Córdoba, existen 426 municipios y comunas que operan de manera autónoma, lo que les permite establecer sus propias tasas. "Cada uno de los municipios puede generar sus tasas, o sea que tienen que tener una contraprestación", explicó Luis Macario, titular de la UIC, a Cadena 3. Esta situación contrasta con la de Santa Fe, donde los municipios son autárquicos y la provincia recauda los fondos para luego distribuirlos.

La UIC señaló que en algunas localidades, especialmente en municipios importantes, se han registrado incrementos de tasas que superan el ritmo de la inflación. "Estamos viendo que hay incrementos de tasas que consideramos que son desproporcionadas, porque no están siguiendo el ritmo de la inflación", enfatizó la entidad. Además, mencionó que "puede haber tasas que no tengan un servicio conexo y eso no puede suceder".

La UIC recomendó a los municipios revisar sus gastos y evitar el aumento de tasas que afectan el crecimiento de las industrias. "Lo primero que tienen que hacer es revisar el gasto y tratar de no avanzar en mayores impuestos, no impuestos sino en este caso tasas", subrayó.

Si bien no mencionó municipios específicos, la UIC relevó varios casos e hizo un llamado a las empresas a ejercer sus derechos para proteger sus intereses frente a estas situaciones. "Es una fuerte alerta por parte de la Unión Industrial de Córdoba al conjunto de los municipios", concluyó el comunicado.

El comunicado completo:



La Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresa su absoluto rechazo y preocupación ante el incremento de tasas y fondos y la adopción de criterios inconstitucionales que distintos municipios de la provincia pretenden imponer a las industrias. Solicitamos firmemente que las tasas reflejen de manera justa los servicios efectivamente prestados, evitando convertirse en una carga que afecte la vitalidad de los sectores productivos de nuestra región.

En un contexto donde las industrias cordobesas enfrentan enormes desafíos para mantener su competitividad y generar empleo en una economía que se recupera lentamente, la imposición de tasas injustificadas constituye un golpe directo a la capacidad de inversión, innovación y crecimiento del sector. Estas políticas desmedidas comprometen la estabilidad de miles de empleos y la sostenibilidad económica de nuestras comunidades.

La UIC solicita a los municipios que revisen sus políticas tributarias y adopten esquemas de financiamiento que no sobrecarguen a las industrias, empezando por una revisión integral de sus gastos. Las tasas deben ser razonables, proporcionales y responder a servicios reales; cualquier desviación de este principio representa un acto que la UIC no dudará en denunciar.

En caso de que se avance con tasas desproporcionadas y/o sin sustento, la UIC insta a las empresas a ejercer sus derechos y emprender todas las acciones legales que sean necesarias para proteger sus operaciones y contribuir al desarrollo de una economía provincial fuerte y sostenible.

Como siempre, la UIC reitera su compromiso de diálogo con las autoridades y su disposición a trabajar en conjunto, siempre que las soluciones contemplen el bienestar de todos los cordobeses y no pongan en riesgo la actividad industrial, motor esencial del progreso de nuestra provincia.

Informe de Juan Pablo Viola.