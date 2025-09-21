Verstappen ganó de punta a punta en Azerbaiyán, Colapinto 19°, tocado por Albon

Max Verstappen y su Red Bull RB21 se alzaron con una victoria de punta a punta en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, mientras que Lando Norris, con una pobre P7, apenas redujo un poco -a 25 puntos- la diferencia con su rival por el título, Oscar Piastri después de que el líder del Campeonato de Pilotos se estrellara en la primera vuelta con el otro McLaren. El argentino Franco Colapinto, de Alpine, fue 19° tras ser tocado y puesto en trompo por su ex compañero de Williams, Alex Albon.

Verstappen no tuvo rivales en las calles de Bakú, liderando las 51 vueltas y ganando con más de 14 segundos de ventaja sobre George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz, quien consiguió su primer podio con Williams tras perder la pole position.

Kimi Antonelli estuvo cerca de subir al último escalón del podio, tras haber corrido bien todo el día, pero no pudo en los giros finales con el ritmo de Sainz y se mantuvo delante de una feroz batalla por el quinto puesto, liderada por Liam Lawson, de Racing Bulls, quien logró su mejor resultado de F1, entrando al Top 5.

Yuki Tsunoda terminó sexto tras ejercer una intensa presión al final, pero en el proceso consiguió su mejor resultado para Red Bull, mientras que Norris terminó séptimo, la misma posición en la que el piloto de McLaren comenzó tras tener dificultades nuevamente con una larga parada en boxes.

El británico, que llegó a caer hasta el noveno puesto, no pudo superar a Tsunoda en la última vuelta y solo redujo la ventaja de Piastri en la lucha por el título en seis puntos.

Todo esto ocurrió después de que el australiano sufriera una desastrosa primera vuelta, moviendo y parando antes de que se apaguen los semáforos y activando el anti-calado desde el cajón de partida de la novena posición, para luego estrellarse en la curva 5 tras quedar rezagado.

Lewis Hamilton fue 8° y superó a su compañero de equipo, Charles Leclerc, en un día difícil para Ferrari, después de que ambos comenzaran retrasados, mientras que el segundo Racing Bull de Isack Hadjar completó el Top 10.

El Kick Sauber de Gabriel Bortoleto fue el mejor, seguido de Ollie Bearman y Alex Albon. El piloto de Williams recibió una penalización de 10 segundos por una colisión con Franco Colapinto a mitad de carrera.

Esteban Ocon, que salió último tras descubrirse que el alerón trasero de su Haas no cumplía la regla de la flexibilidad tras la clasificación, terminó 14º, por detrás de Fernando Alonso, quien recibió una penalización por adelantarse en la salida.

Completaron la clasificación Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) y los dos Alpine de Pierre Gasly y Colapinto, con Piastri como único retirado.

El argentino había hecho una excelente largada y progresó tres puestos en las primeras vueltas. Aunque, luego, perdió rápidamente el ritmo de sus gomas amarillas -medias- y comenzó a convertirse en un tapón para las máquinas que le seguían. Paró tempranamente en boxes (vuelta 16) y fue alcanzado por Albon, que un par de giros más tarde lo sacó de la pista intentando superarlo, por lo que fue penalizado con 10" segundos. Franco quedó, entonces, último a más de 15" del tailandés -penúltimo- y aunque superó a su compañero Gasly cuando se detuvo en los boxes, volvió a perder la posición con el francés en el penúltimo giro de la carrera para terminar 19°.

En el Campeonato de Pilotos: Piastri 324, Norris 299, Verstappen 255, Russell 212, Leclerc 165.

En el Campeonato de Constructores: McLaren 623, Mercedes 290, Ferrari 286, Red Bull 272 y Williams 101.

La F1 regresará a la acción dentro dos semanas para el Gran Premio de Singapur -5 de octubre-, la Ronda 18 del calendario.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com