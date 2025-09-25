Sainz espera correr el 'Ruta 40' en 2026 y dijo que Colapinto es un gran piloto

El gran Carlos Sainz Sr. -cuatro veces ganador del Dakar y dos veces coronado en WRC- está en el Rally Raid Portugal, la Ronda 4 del Campeonato Mundial Rally Raid FIA, con el equipo oficial Ford y su poderoso 'Raptor' dando buena batalla en la carrera, pero siempre pensando en la preparación de la 'Odisea' como objetivo.

Y allí lo encontró nuestro 'servicio' amigo -Marcelo Carballar, de 'Shakedown Team', para una entrevista jugosa en la que el 'Matador' no esquivó ningún tema y nos dejó conceptos jugosos, no solo de su presente en el proyecto de Ford Performance para ganar el Dakar, sino también de su hijo Carlos Jr. en F1, sobre el WRC, su posible llegada a la Argentina para el 'Desafío Ruta 40' de 2026, el reciente Rally del Paraguay, el futuro del WRC y hasta de Franco Colapinto.

La charla comenzó comentando el detalle de haberse detenido a propósito, sobre el final del Prólogo de Grandola -5 kms.- en la primera jornada del rally:

Lo de hoy, ¿fue estrategia o fue un tema de perder tanto tiempo no estar en el primeros días? ¿Estrategia tuya o...?

CS- No, no. Había mucho polvo, no se veía... Ya me pasó en Sudáfrica que quedando el 11 salí el 28 a la especial de mañana. Entonces, perdiendo tiempo pues me aseguro que no voy a salir el 28. Al final había muchísimo polvo, no se veía. Y bueno, ya veremos a ver dónde salimos.

¿Bueno, cómo te encuentras para el próximo Dakar? ¿Con el mismo entusiasmo de siempre?

CS- Sí, sí, sí. Yo creo que ahora tanto Portugal como Marruecos van a ser dos carreras muy importantes para el equipo, para nosotros. Y ahí tenemos que sacar las últimas conclusiones.

Vamos a lo importante. Carlos Jr... ¿Dónde estabas el domingo? ¿Cómo lo viviste a su podio con el Williams en Bakú?

CS- Estaba haciendo testS en Portugal y la verdad que no pude seguir mucho la carrera, pero lo pude ver un poco y muy contento.

Muy contento ¿No? La pregunta obligatoria. Pudiste hablar con Moya. ¿Qué repercusión tiene en tu cabeza el rally de Paraguay? Un rally que nunca corriste, pero que...

CS- Me dijo que fue un éxito de organización, que estuvo muy bien organizado y que le sorprendió. Con lo cual, enhorabuena a Paraguay.

Bien, el año que viene tenemos Ruta 40 en Sudamérica, en Argentina. ¿Tenemos a Carlos o es algo que está por verse?

CS- Espero que sí. No sé en qué fecha cae, pero...

Cae en mayo del año que viene.

CS- Mayo, buena fecha. Esperemos que podamos ir a Argentina, que siempre es un placer. Y es un rally, además, duro, difícil y complicado.

Última dos preguntas. La número uno tiene que ver con la reglamentación del 2027. ¿Estás al tanto, te estás involucrando o es algo que está muy lejos en tu cabeza? Del nuevo reglamento que va a tener el 2027, ¿no?

CS- ¿El Campeonato del Mundo de Rally?

Sí. Sí, perdón.

CS- Lo intento seguir. Creo que hay cosas buenas. Creo que hacer unos coches más económicos tiene sentido. Lo que sería bueno también es tratar de convencer a más marcas para que entren y que no solo esté Toyota o Toyota y Hyundai. Pero al final es la labor de la FIA, del promotor, el hacer algo que a las marcas les interese y que puedan decidir entrar en el Campeonato del Mundo de Rally. Es como herramienta para hacer su marketing.

Si tuvieras que definir, y ahora te saco otra vez del tema, si tuvieras que definir la participación o la presencia de Colapinto, el argentino, que estaba en Williams, se fue al equipo con Alpine, con Briatore, donde ya estaba difícil la cosa. ¿Qué le podrías decir a él? Porque hay una confusión en el mercado de que, en fin. Si tuvieras que dar un consejo. ¿Qué le dirías?

CS- ¿Qué confusión?

Que están los que dicen que el auto no rinde, que el piloto no rinde. Está la escuela de Briatore, que por momentos lo halaga, por momentos lo chicanea. La escuela de Briatore es un poco dura, ¿No?

CS- La Fórmula 1 tiene mucha exposición, mucho ruido. Y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Y estoy seguro, haciéndolo bien, que es un gran piloto, pues tendrá su hueco en la Fórmula 1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido.

Cadena 3 Motor, con 'Shakedown Team' -Marcelo Carballar- desde Portugal.