Jack Doohan destrozó su Alpine en la Práctica Libre 2 en Suzuka

El australiano Jack Doohan, segundo piloto de la escudería Alpine F1, se despistó esta madrugada durante las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en la Curva 1 del Circuito de Suzuka -5.807 metros- y golpeó estrepitosamente las barreras de contención dejando destrozado el A525 #7. El joven piloto bajó del coche por sus propios medios, después del golpe. Aún, no se habían cumplido los primeros 10' minutos de la tanda de 60'.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 ??



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy