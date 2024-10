Fórmula 1: La pregunta está en el aire... ¿Quién se queda con Franco Colapinto?

La enorme aventura de Franco Colapinto en la Fórmula 1 puso, primero, a todos los argentinos a seguirle con pasión y lealtad en todas sus prácticas, clasificaciones y carreras, como también por todos los rincones mediáticos donde su figura impactaba. Pero, a medida, que el pilarense actuaba en la pista y en las apariciones públicas, los sponsors, la categoría y los equipos comenzaron a prestarle más atención. Sus resultados, hicieron lo siguiente. Y el piloto que reconfortó a Williams Racing por la eficacia de la labor de su academia, también ha despertado el interés de otras escuadras que, sabiendo que el equipo fundado por el gran ''Frank'' no puede ofrecerle ninguna de sus dos butacas para 2025, se han interesado en él.

Las pruebas de pilotos jóvenes como Franco se ''pusieron de moda'' y otros como él fueron ensayados para ver si rendían. El caso de Liam Lawson, reserva de Red Bull, es el mas similar. Sin embargo, el neocelandés, de quien no solo se habló para la segunda butaca libre del RB Formule One Team, sino hasta para suceder a Sergio Pérez en el segundo coche de Red Bull Racing, no parece haber convencido a la exigente plana mayor de la casa austríaca. Que, de acuerdo con las señales que brindan algunos medios, habría vuelto la mirada sobre el argentino, interesada en tanto en sus cualidades deportivas como en las mediáticas.

El presentador holandés Jack Plooij y el ex piloto Robert Doornbos, en el programa Race Cafe de Ziggo Sport, aseguran que el asesor de Red Bull, Helmut Marko le ofreció al director de Williams, James Vowles, 20 millones de dólares por el contrato de Colapinto. Una versión ''súper concreta'' que nadie más que ellos ha echado a rodar, pero hay otros medios confirmando el interés real de Red Bull sobre nuestro piloto nacional.

De hecho, el siempre muy serio Auto Motor Und Sport alemán ratifica el interés de la escuadra campeona del mundo en su nota de hoy "¿Quién se queda a Colapinto?", que firma su periodista de F1, Michael Schmidt . Cuyos párrafos completos, tradujimos para Uds.:

¿Quién se queda con Colapinto?

Franco Colapinto sólo ha disputado su quinto Gran Premio en México, pero la mitad del pelotón ya está detrás suyo. El argentino está en la lista de Red Bull, Alpine y Sauber. Aporta velocidad, fuerza mental y contacto con un gran mercado.

Franco Colapinto sorprendió a todos. También su jefe. El jefe del equipo Williams, James Vowles, admite que el rápido desarrollo de su piloto sustituto no era previsible después de los resultados en las categorías junior. Colapinto se ha consolidado rápidamente en la categoría reina. "En su debut en Monza estuvo tan avanzado como esperábamos de él en México. Y está mejorando constantemente".

Después de cinco carreras, el argentino de 21 años ya tiene cinco puntos para el campeonato. Tiene la velocidad para la Q3 y la visión general y la gestión de neumáticos para conseguir puntos para el campeonato en carrera. Y tiene una cabeza fuerte. En Austin, en contra de los deseos de los ingenieros, insistió en empezar con neumáticos duros. El décimo puesto le dio la razón.

Con Colapinto a bordo, las exigencias del equipo también han cambiado. Si, como en México, se pierde el ascenso a la Q2 por un error de frenada, todos se sentirán decepcionados. Con su predecesor Logan Sargeant, el personal se alegraba cuando no terminaba en el muro.

Argentina es un mercado lucrativo: Además de su velocidad básica y su capacidad de aprendizaje, el novato de Buenos Aires impresiona por su fortaleza mental. "Está en su ADN. No importa cuán alta sea la presión, Franco siempre se desempeña de manera consistente", elogia Vowles.

Además, Argentina es un mercado lucrativo. Los patrocinadores que se unieron al equipo en medio del revuelo que rodea a su compatriota pagarán un total de diez millones de dólares a Williams. Otros equipos ahora también lo han notado. Y comienza la búsqueda del talento no reconocido.

Inicialmente, Colapinto sólo estaba en la lista para la segunda cabina en Sauber. Pero luego aparecieron primero Red Bull y ahora Alpine. Christian Horner lo confirma: "Colapinto es un piloto interesante. Sorprendentemente para todos, es mucho mejor de lo que sugiere la Fórmula 2. Sería un mal jefe de equipo si no investigara si está disponible".

Flavio Briatore también pensaba lo mismo. El hombre encargado de revivir Alpine siempre ha tenido mucho talento. Y es alguien que la agarra cuando se abre una puerta. Nunca es posible tener suficientes buenos conductores en su grupo. Su credo: es mejor desarrollar un conductor joven que comprar uno caro.

¿Pedir prestado o comprar?: Colapinto todavía está con Williams. Pero allí sólo pueden ofrecerle a su niño prodigio el puesto de piloto de reserva. Con los recién llegados Carlos Sainz y Alexander Albon, Williams estará ocupado durante los próximos dos años. Vowles no quiere interponerse en la carrera de su descubrimiento. Si Colapinto consigue un puesto titular en otro equipo, puede irse.

Ahora empiezan los problemas. Suele haber una cláusula en los contratos de los pilotos junior que permite al piloto cambiar si no puedes ofrecerle más que pruebas en simulador o kilómetros en coches antiguos de Fórmula 1 en los próximos dos años. La historia demuestra que dos años abajo del auto, acaban con una carrera.

Los equipos de entrenamiento preferirían simplemente ceder a sus novatos, pero los interesados ??no están de acuerdo con eso. "Queremos Colapinto por completo o nada", afirma el director deportivo de Red Bull, Helmut Marko, rechazando el modelo de cesión. Pero hay un problema con Colapinto. Williams podría necesitarlo después de sólo un año. Carlos Sainz aparentemente tiene una cláusula de salida en 2026.

Los horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de San Pablo de F1:

Viernes 1

Prácticas libres 1: 11.30 hs.

Clasificación Sprint: 15.30 hs.

Sábado 2

Sprint -24 vueltas- : 11.00 hs.

Clasificación: 15.00 hs.

Domingo 3

Grand Prix -71 vuetlas-: 14.00 hs.

