El dolor de los famosos por la muerte de la "Locomotora" Oliveras

La lamentable noticia del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras a sus 47 años, séxtuple campeona internacional de boxeo, conmovió profundamente tanto al ámbito deportivo como al del espectáculo. Por ello, numerosos famosos manifestaron su dolor en redes sociales, despidiendo con emotivos mensajes a la legendaria deportista.

El Dr. Alberto Cormillot le dedicó una sentida carta abierta a la boxeadora, junto a una imagen de ambos abrazados: "Hoy recibí una de esas noticias que uno nunca quiere escuchar. Falleció Alejandra "Locomotora" Oliveras. Una amiga de la vida. Una luchadora incansable. Una mujer que nos enseñó, con cada paso, que siempre se puede. Que no importa cuán difícil sea el camino: hay que ir para adelante y darle pelea, con el corazón y con coraje".

De esta manera, el médico recordó: “Tuve el privilegio de conocerla, de compartir charlas inolvidables y de recibirla en nuestra clínica, donde dejó un mensaje de resiliencia que tocó profundamente a nuestros pacientes. Ese día, también me regaló sus guantes de boxeo y me dio una mini clase. Gracias, querida Alejandra, por tu luz, tu fuerza y todo lo bueno que sembraste. Te vamos a extrañar. Hasta siempre, campeona”.

Martín Rechimuzzi, actor e influencer, expresó su dolor ante la perdida de su amiga: “Mi conexión con ella siempre fue desde el respeto, reconociéndola como un ícono queer. Nos diferenciábamos en algunas formas de ver la política, pero era innegable su amor por la vida, su deseo de inspirar a los demás y sus ganas de compartir risas. Gracias, Ale, por tu amistad”.

El mediático Guido Süller le dedicó unas dulces palabras a la Locomotora y manifestó su tristeza ante la situación: "Hoy es un día muy triste. Se fue un ser increíble, bueno, generoso. La quería muchísimo; trabajamos juntos, me ayudó... era BUENA. No merecía este final. Como era tan fuerte tuve la ilusión que se podía salvar. Abrió sus ojos y esa fue su despedida. Te Amo Loco querida. Me haces llorar pelotuda. Te voy extrañar, no habrá nadie como vos. Descansa en paz campeona, el país te ama y yo también ??".

Laurita Fernández, quien compartió pantalla en más de una ocasión con la boxeadora, publicó una imagen de algunos momentos divertidos que ocurrieron en “A todo o nada”, el programa que conduce en Canal 9, y escribió: “Locomotora se te va a extrañar acá. Gracias por tantas alegrías”.

El influencer Grego Rossello compartió un posteo de la boxeadora y escribió: “Campeona mundial de una talla que no vamos a volver a tener, pero por encima de eso una tipaza con todas las letras”.

El referente de la música RKT, L-Gante, también compartió en sus historias un posteo de la Locomotora y expresó: “Q.E.P.D. Locomotora”.

Tomás Mazza, influencer y streamer, compartió un video suyo entre lágrimas, afectado ante la noticia del fallecimiento de la boxeadora: “No lo puedo creer. Recemos todos por el alma de la Locomotora”.