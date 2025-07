El 'Roña' Castro recordó a Alejandra Oliveras tras su fallecimiento inesperado

El boxeador Jorge “Locomotora” Castro habló en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas y aseguró que la noticia del fallecimiento de Alejandra Olivera fue como un “baldazo de agua fría”.

La excampeona mundial en seis ocasiones tenía 47 años y se encontraba internada desde el pasado 14 de julio en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

Su deceso fue confirmado durante la tarde del lunes, luego de una repentina descompensación que resultó irreversible, pese a que el último parte médico emitido este mismo día por la mañana mostraba una evolución esperanzadora.

“Roña” expresó el dolor que fue para él enterarse de la noticia del fallecimiento de Olivera: “Fue como un baldazo de agua fría, que me digan que la ‘Locomotora’ ha fallecido. Fue terrible, porque fue una compañera que estuvo hace poco conmigo en un programa de televisión y escuchar esto que haya fallecido fue feo”.

Por otro lado, expresó como era la multicampeona argentina: “Alejandra para mi, era una mujer guapa, ella iba al frente, por eso era una ‘Locomotora’ como fui yo”.

Castro, contó cuál será el recuerdo que le quedará de la ex boxeadora argentina: “Yo la voy a recordar como siempre, alegre, dándote aliento”.

Por último, tras conocerse que la familia no realizará un velorio para la “Locomotora”, expresó lo siguiente: “La verdad que no me gustan los velorios, no fui ni al de mi mamá ni al de mi hermano, que murió hace menos de un año. Me voy a quedar con el recuerdo de ella”.