Ferrari se hace fuerte con Hamilton y Leclerc en la FP2 de Bakú, Colapinto 20°

Lewis Hamilton encabezó el doblete de la Scuderia Ferrari en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el circuito callejero 'Ciudad de Bakú' -6.001 mts.-, mientras el McLaren de Lando Norris se retiró prematuramente tras impactar una barrera y el de su compañero, Oscar Piastri, rozó con dureza, otra. El argentino Franco Colapinto fue 20° y se retiró preocupado: "Estamos muy lejos", dijo.

El tiempo de 1.41.293s de Hamilton lo dejó 0.074s por delante de su compañero Charles Leclerc en la clasificación final, mientras que los McLaren de Norris y Oscar Piastri tuvieron dificultades para mantener el ritmo, terminando tan solo en 10º y 12º lugar, respectivamente.

En los primeros minutos, varios transitaron por las vías de escape en los cerrados virajes de Bakú. Liam Lawson se adentró en la curva 15, bajando a la izquierda y Hamilton hizo lo mismo en la curva 7, mientras los pilotos exploraban los límites en la segunda sesión de una hora.

Tras pasar gran parte de la primera sesión en el garaje mientras se solucionaba un problema en la unidad de potencia, Piastri salió a pista casi de inmediato en la FP2 con el neumático blando Pirelli, marcando un tiempo de 1.43.307s en su primera vuelta rápida, lo que lo colocó inicialmente en la cima de los tiempos.

Pero los tiempos pronto comenzaron a desplomarse a medida que se ponía más goma en el circuito y los pilotos usaban el compuesto más blando, con la vuelta líder de Norris en la FP1 superada fácilmente en los primeros 10 minutos.

Tras la ráfaga inicial, Norris se convirtió en el más rápido con un tiempo de 1.42.199s, ligeramente más rápido que Leclerc. El piloto de Ferrari, tras haber conseguido la pole position en las últimas cuatro ediciones del GP de Azerbaiyán, volvió a demostrar su destreza en el circuito urbano, convirtiéndose en el primer piloto en bajar de la marca de 1m 42s con un tiempo de 1.41.786s.

Su compañero de equipo, Hamilton, se colocó segundo a menos de dos décimas antes de alcanzar la cima con un tiempo de 1.41.543 s en el minuto 20. Ambas vueltas se completaron con neumáticos medios, lo que podría generar un problema con los neumáticos para los equipos antes de la clasificación del sábado.

La sesión de Norris se descontroló a mitad de carrera. El piloto de McLaren golpeó el muro a la salida de la curva 4, lo que dañó su suspensión trasera izquierda. Aunque el británico pudo recuperarse y volver a boxes, permaneció en el garaje hasta la bandera a cuadros.

Minutos después, el líder del Campeonato de Pilotos, Piastri, se unió a su compañero de equipo en boxes tras rozar la barrera Tecpro en la curva 15, antes de ser despedido tras las comprobaciones de precaución.

Mientras tanto, Leclerc volvió a liderar la clasificación con un tiempo de 1m 41.367s, mientras los Ferrari se enfrentaban en un duelo personal. Hamilton marcó el mejor tiempo con un 1m 41.293s con los blandos a poco más de 10 minutos del final para la vuelta rápida del día.

George Russell (Mercedes) terminó mejor que el resto, a poco menos de medio segundo de Hamilton, y por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli, Ollie Bearman (Haas), Max Verstappen (Red Bull) y Lawson (Racing Bulls).

Esteban Ocon completó una jornada positiva para Haas, quedando octavo, por delante de Alex Albon, Norris y el segundo Williams de Carlos Sainz.

Piastri terminó 12º, pero fue puesto bajo investigación por una infracción de bandera amarilla que se investigará después de la sesión, seguido de Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Completaron la clasificación Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el segundo Aston Martin de Fernando Alonso y Franco Colapinto, el piloto de Alpine a dos segundos del líder.

Mañana, F1 vuelve a la acción para su segundo día en el callejero del Mar Caspio, cuando comience la FP3 a las 5:30 hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Scuderia Ferrari