Clasificación loca, Verstappen la estrella, Colapinto y varios más estrellados

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing marcó el mejor registro en la última vuelta rápida de la clasificación y le negó a Carlos Sainz una sorprendente pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, tras el accidente de Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos en la Q3, en el 'Circuito Ciudad de Bakú' -6.003 mts.-, donde el viento provocó complicó notablemente la conducción de las máquinas sobre la pista callejera. Franco Colapinto fue 16°, tras chocar y quedar eliminado en Q1.

Así, el piloto de Red Bull consiguió hilvanar dos pole positions consecutivas tras una emocionante sesión, marcada por un récord de seis banderas rojas en la F1, la última de las cuales tuvo importantes consecuencias en el orden final.

Ya las primeras ráfagas habían sacado de la pista al Sauber de Nico Hulkenberg y a los dos Alpine en la Q1, que marchaban uno detrás del otro en su segunda vuelta rápida. Cuando Pierre Gasly alcanzó a seguir por el escape de la Curva 4, pero detrás suyo, Franco Colapinto perdió la cola del coche en la mitad del viraje y se estrelló contra las barreras. El argentino había empezado, realmente, bien con su primer giro -1.42.779s- que lo dejaba provisionalmente 10°. Aunque sabía que debía mejorar para tener la chance de pasar a Q2. Y en ese intento sobrevino el despiste en el que rompió la suspensión delantera de su A525 y provocó la primera bandera roja.

A desperate end to Q1 for Alpine ??



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP

"Me había dejado dos décimas, rozando el muro en la primera vuelta y venía bajando tres décimas, era una vuelta muy buena, pero cuando doblé perdí la cola y no entiendo qué pasó. Me quedo con lo bueno, con la velocidad que mostramos. Prefiero pegarme por ir rápido que ir lento para mantener el auto sano", les dijo el argentino a los medios en la zona de prensa.

En la definición de la 'Qualy', con Sainz, Liam Lawson e Isack Hadjar marcando vueltas en la Q3 y empezando a llover, Charles Leclerc, de Ferrari, chocó contra la barrera en la curva 15, provocando la bandera roja e impidiendo que otros pilotos completaran un tiempo de vuelta.

Al reanudarse la sesión, Lando Norris y Verstappen marcaban los mejores tiempos de sector, pero de forma dramática, Piastri chocó contra la barrera en la curva 3, provocando otra parada a menos de cuatro minutos del final.

Con la luz verde de vuelta, las condiciones de la pista distaban mucho de ser óptimas y los pilotos se esforzaron por encontrar el agarre. Verstappen marcó un tiempo de 1m 41.117s, arrebatándole la pole a Sainz por poco menos de medio segundo.

Lawson mejoró en su segunda vuelta y se mantiene tercero, por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell y del segundo Red Bull de Yuki Tsunoda.

Norris no aprovechó el error crucial de su compañero de equipo con una vuelta descuidada que lo dejó solo en la séptima posición, por delante de Hadjar y los eternos Piastri y Leclerc.

A pesar de su impresionante actuación en los entrenamientos, Lewis Hamilton fue eliminado en la Q2 tras tener dificultades para cerrar una vuelta, dejando al piloto de Ferrari en la duodécima posición, detrás del Aston Martin de Fernando Alonso.

Detrás de ellos, quedaron el Kick Sauber de Gabriel Bortoleto, superando al segundo Aston Martin de Lance Stroll, mientras que el novato de Haas, Ollie Bearman, terminó 15º sin tiempo tras chocar contra la barrera a la salida de la curva 2, lo que provocó una bandera roja.

Colapinto quedó 16º y eliminado de la Q1, como comentamos arriba, Hulkenberg terminó 17º y también provocó una bandera roja tras chocar en la misma curva, mientras que Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Alex Albon completaron la clasificación. El piloto de Williams provocó la primera bandera roja tras chocar contra el muro en la curva 1.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com