Germán Pezzella y una curiosa estadística que ahora comparte con Ruggeri

La cuenta especializada en estadística avanzada @OptaJavier publicó un curioso hito que logró el defensor de River Plate, Germán Pezzella, al convertir este martes el primer tanto de su equipo ante Colo Colo por cuartos de final de la Libertadores.

El central se convirtió en el primer vigente campeón del mundo en marcar gol en River desde Oscar Ruggeri en 1987, luego de coronarse un año antes con la Selección dirigida por Bilardo en México.

/Inicio Código Embebido/

1 - Germán Pezzella ???? es el primer vigente campeón del mundo que anota con @RiverPlate por CONMEBOL Libertadores desde Óscar Ruggeri contra Peñarol en la edición de 1987. Coronados. pic.twitter.com/5kKdCWKSk7 — OptaJavier (@OptaJavier) September 18, 2024

/Fin Código Embebido/

El defensor puso el 1 a 0 a favor del "Millonario" en su visita a Colo Colo en Chile y se metió así en este selecto grupo.

La misma cuenta, proporcionó el dato adicional que el propio Pezzella no marcaba desde la final de Sudamericana 2014, donde puso el 2 a 0 a favor de River para el posterior campeonato.

"El Cabezón" Ruggeri, en tanto, marcó el tanto el 7 de octubre de 1987 en el triunfo 1-0 del "Millonario" sobre Peñarol en el estadio Monumental. El DT del local era Carlos "Timoteo" Griguol y en el conjunto uruguayo estaba al mando "El Maestro" Oscar Tabárez.

Qué dijo Ruggeri sobre el presente de River en esta Libertadores

"Con estos jugadores y nombres, tenés la obligación de ganar la Libertadores. Si no la gana, claro que es un fracaso", lanzó el campeón del mundo en 1986 en el programa de ESPN donde participa.

Y aclaró: "A mí no me asusta la palabra fracaso. Nosotros cuando perdimos el Mundial del 90 fue un fracaso, teníamos a Maradona, al mejor de todos. Y la Selección, antes de todos estos triunfos, fracasó: si no, no los hubieran matado a Higuaín, Di María, Mascherano, Messi".