Carla Dogliani: “Con 'La Bicho' me siento superpoderosa; convive conmigo”

Carla Dogliani es la actriz que interpreta al popular personaje “La Bicho”, con el que llena teatros y recorrió el país e, incluso, llegó a Europa.

La artista participó del ciclo de entrevistas de Cadena 3 denominado “Charlas de Verano”, con el periodista Sergio Suppo, y dejó ver su personalidad, pasiones, miedos y, sobre todo, humor. “Soy graciosa en la vida”, fue su frase de presentación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/





La profesión

“Nunca llevé a la conciencia el hecho de dedicarme a actuar. Mis padres son profesionales, lo mismo que mis hermanos. Mi mamá me llevaba a todas las actividades, porque era muy inquieta. Me crie en el centro. No tuve vida de barrio”, aclaró Carla.

“Entre todas las actividades que hice de chica, me mandó a teatro a los 11 años. Allí encontré mi espacio. Siempre actuaba en los actos de la escuela. Era una escuela sólo de mujeres y me tocaba hacer papeles de varón y me encantaba, porque me divertía mucho”, aseguró la actriz.

Dogliani contó su momento revelador: “Me di cuenta de que estudiaba Psicología todos los días, pero los sábados, que iba a hacer teatro, era feliz. Me di cuenta de que quería eso para mi vida, así que dejé Psicología y comencé a estudiar en la escuela provincial Roberto Arlt.

Los comienzos

"En la vida era graciosa. Mis amigas eran todas una bomba y yo tenía amigos por mi humor. Siempre hice personajes. En los recreos, me divertía así", contó.

"Los chicos cruzan las puertas del colegio y, cuando salen, la vida tiene otra dimensión. En la vida, se descubre la personalidad. Muchas veces las escuelas no dejan explotar el talento del estudiante", señaló.

"Mi familia no viene desde el arte. Tenía mucho desconocimiento sobre esto. Me costó que aceptaran que quería ser actriz", confesó.

El humor

"El humor siempre fue mi lugar de refugio, mi salvación. A través del humor, canalizaba y me defendía de muchas cosas. Fue mi armadura y parte de mi vida. Nunca imaginé dedicarme al teatro", afirmó.

"En la universidad, tuve que pasar por todos los géneros y los profes me exigían que hiciera dramas, aunque sabían que lo mío era el humor", añadió.

"Cuando hago humor, me siento empoderada. Siento que todo lo puedo y me divierto en el escenario", reveló.

"No se si soy la primera humorista mujer en Córdoba. Si lo pienso, me da miedo. Somos muchas las humoristas. Tal vez no hay tantos espacios", continuó.

"Me hacen reír muchas cosas. Me hacían reír mucho Gasalla y Juana Molina. Yo era fanática de ella y la admiraba. También me gustaba mucho Olmedo. A Landriscina, por esta radio con Rony, me gustaba escucharlo. Me gusta más ese tipo de humor de relato", indicó.

"Una vez hice stand up y lo sufrí mucho: me sentía muy expuesta. Con 'La Bicho', me siento superpoderosa. Conviven varias personalidades dentro mío", comentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Bicho

"A 'La Bicho' la comencé a armar cuando estaba en la facultad. Es una composición artística como un cuadro. Está inspirada en una vecina que tiene esa mezcla de naif y pícara. El cordobés primero se ríe de sí mismo. Es distinto al humor 'burlista' de otros lugares", reveló.

"Uno busca la voz, la postura corporal. Es de una realidad difícil, pero ella lo vive como si fuera una montaña rusa. Era una mujer que vivía una vida cruda, pero con una postura ejemplar para enfrentar los problemas", agregó.

"Siempre embanderé la sabiduría de 'La Bicho'. Nos perdemos de ciertas lecturas. Tuve la oportunidad de trabajar con chicos judicializados, chicos de clase alta y otros de clase media, y eso me enriqueció", prosiguió.

"Yo salgo a la calle y escucho para componer. Me nutro de lo que escucho en las esquinas de la ciudad", contó.

"Me gusta que mis otros personajes vayan obteniendo solos su propia vida. Que ellos vivan dentro y que solos se muestren", dijo.

"A veces hay gente que me dice que no conecta con 'La Bicho', pero sí con Norma y así nacen los personajes", añadió.

El espectáculo

"Nos fue súper bien con la obra de sexo. Yo no me animaba a hablar de sexo y fue la doctora la que me animó", admitió.

"María Eugenia Bazán Quiroga es una médica pediatra y sexóloga. Nos encontramos por casualidad en la playa de autos de un canal y, hablando, decidimos hacer un vivo por Instagram que explotó en plena pandemia", comentó.

"Abordamos el sexo con respeto y mucha improvisación. En un papel, el público hace las preguntas. El que quiere firma y el que no quiere lo hace anónimo. Nosotras lo respondemos y se genera una energía increíble", indicó.

"Me quiero desafiar todo el tiempo. Quiero hacer algo audiovisual y explorar fuera del humor", concluyó.

Volvé a escuchar todas las charlas de verano haciendo clic acá

Entrevista de Sergio Suppo.