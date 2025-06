Robertito Funes Ugarte no se guardó nada y le respondió a Nancy Pazos por sus críticas

Robertito Funes Ugarte, conocido por su estilo directo y polémico, respondió sin rodeos a la periodista Nancy Pazos, quien lo había calificado de antiperonista. La disputa encendió nuevamente la tensión entre ambos, dando lugar a un intercambio cargado de ironía y reproches. Robertito, visiblemente molesto, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento y desacuerdo con las afirmaciones de su colega. En sus palabras, sugirió que había cierta hipocresía por parte de Pazos, señalando una desconexión entre sus opiniones políticas y su estilo de vida.

"Ella me dice gorila pero soy orangután y me gusta la banana. Yo podría decir que ella es una zurda con osde que vive en un country", disparó el conductor con un tono mordaz. Su defensa incluyó una crítica abierta sobre las preferencias de vida de Pazos, insinuando que su posición política no era coherente con su manera de vivir. Robertito se mostró firme en su postura, evitando el uso de groserías, y adoptando un discurso que reflejaba su desacuerdo con el juicio que Pazos había emitido sobre él. El cruce se volvió tendencia en las redes sociales, con seguidores de ambos lados expresando su opinión sobre el nuevo capítulo de esta saga mediática.