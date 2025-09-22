¡Orgullo cordobés! Cherry SEASON, camino a ser la mejor cafetería de Sudamérica

Cherry SEASON ha sido nominada para convertirse en una de las mejores cafeterías de Sudamérica.

Este reconocimiento subraya el compromiso de la marca con el café de especialidad desde la selección de granos de fincas alrededor del mundo hasta la taza y la creación de experiencias inolvidables para sus clientes.

El secreto: pasión y calidad

En Cherry SEASON, la magia comienza con la selección meticulosa de granos de café de origen. “Trabajamos de cerca con productores para asegurar que cada grano cumpla con nuestros altos estándares de calidad. Nuestro equipo de baristas expertos, con una pasión inigualable por el arte del café, transforma estos granos en bebidas excepcionales, utilizando técnicas de preparación de vanguardia”, comentó Leandro Alberione, CEO de la marca.

Más allá del café, nuestra oferta gastronómica complementa perfectamente la experiencia. Desde pastelería de excelencia hasta opciones de almuerzo, en donde cada plato es elaborado con ingredientes frescos y de la más alta calidad.

Un futuro impulsado por el éxito

Este galardón no solo celebra los logros hasta la fecha, sino que también motiva a todo el equipo a seguir innovando y superando las expectativas.

Votá acá