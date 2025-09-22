¡Orgullo cordobés! Cherry SEASON, camino a ser la mejor cafetería de Sudamérica
De los granos más selectos a la taza perfecta: Cherry SEASON se posiciona como referente en café de especialidad y gastronomía, demostrando que la pasión y la calidad son la receta del éxito.
22/09/2025 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
Cherry SEASON ha sido nominada para convertirse en una de las mejores cafeterías de Sudamérica.
Este reconocimiento subraya el compromiso de la marca con el café de especialidad desde la selección de granos de fincas alrededor del mundo hasta la taza y la creación de experiencias inolvidables para sus clientes.
El secreto: pasión y calidad
En Cherry SEASON, la magia comienza con la selección meticulosa de granos de café de origen. “Trabajamos de cerca con productores para asegurar que cada grano cumpla con nuestros altos estándares de calidad. Nuestro equipo de baristas expertos, con una pasión inigualable por el arte del café, transforma estos granos en bebidas excepcionales, utilizando técnicas de preparación de vanguardia”, comentó Leandro Alberione, CEO de la marca.
Más allá del café, nuestra oferta gastronómica complementa perfectamente la experiencia. Desde pastelería de excelencia hasta opciones de almuerzo, en donde cada plato es elaborado con ingredientes frescos y de la más alta calidad.
Un futuro impulsado por el éxito
Este galardón no solo celebra los logros hasta la fecha, sino que también motiva a todo el equipo a seguir innovando y superando las expectativas.
Lectura rápida
¿Qué cafetería ha sido nominada como una de las mejores de Sudamérica?
Cherry SEASON ha sido nominada para este reconocimiento.
¿Quién es el CEO de Cherry SEASON?
Leandro Alberione es el CEO de la marca.
¿Cuál es el enfoque de Cherry SEASON en su oferta de café?
Se enfocan en el café de especialidad y en la selección meticulosa de granos.
¿Qué tipo de productos complementan la oferta de café?
La oferta gastronómica incluye pastelería de excelencia y opciones de almuerzo.
¿Qué significa este galardón para el equipo de Cherry SEASON?
Este galardón motiva al equipo a seguir innovando y superando las expectativas.