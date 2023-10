Ricardo López Murphy: "A Massa no lo votaría, convalidar esto es inaceptable"

El diputado nacional Ricardo López Murphy habló respecto a la tormenta desatada en las últimas 24 horas en Juntos por el Cambio a raíz del acuerdo entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que el líder de La Libertad Avanza competirá contra Sergio Massa, favorito en los resultados de las elecciones generales del domingo pasado.

En diálogo con Cadena 3, López Murphy instó a que haya una definición en la coalición que integran hasta ahora la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. "Tengo definido que, para que prevalezca el cambio sobre la continuidad, la coalición se tiene que ampliar y eso requiere un trabajo delicado, que es generar la base electoral suficiente para ganar y el equipo para poder gobernar".

Consultado por el candidato que votará en la segunda vuelta, López Murphy dijo que no votaría a Massa, aunque aclaró que Javier Milei no es la opción que prefiere. "A Massa no lo votaría, eso no va a ocurrir en ningún caso. Es imposible consolidar el voto a la coalición de la impunidad, del capitalismo de amigos y la arbitrariedad. Milei no es la opción que yo prefiero, no lo voté en la primera vuelta. Pero el sistema político nos obliga a resolver esta cuestión y lo que menos espera la gente es que le diga ''no sé qué hacer''".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, remarcó que son los ciudadanos quienes van a elegir. "La gente no va a esperar nuestras opiniones porque la decisión es suya".

Por otra parte, López Murphy dijo a Cadena 3 que, tras la derrota en las generales, Juntos por el Cambio debe ampliarse. "En la segunda vuelta, hay que ampliar la base de sustentación con programas más atractivos. Ese esfuerzo se traduce en una victoria, pero requiere de un esfuerzo del otro lado y permanecer en el limbo", advirtió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Si triunfa Massa, triunfa el gobierno de Alberto Fernández que me parece desastroso. Que convalidemos esto me parece inaceptable", opinó.

Consultado por qué tan cerca se encuentra el país de una hiperinflación, López Murphy alertó que la situación "es extremadamente delicada" y que "el plan platita de Massa ha agravado la situación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Federico Angelini, diputado nacional por Santa Fe y vicepresidente del PRO, afirmó: “Yo voy a votar a Milei, a quien los argentinos pusieron como el espacio político que va a llevar a un cambio en el país”.

“Es más importante la patria que las cuestiones personales, creemos en las disculpas que Milei nos expresó y en Massa está lo peor de la Argentina. Milei no tiene que ver con lo malo que le pasó a la Argentina en los últimos 70 años. Massa es Cristina Kirchner, Wado de Pedro, Máximo Kirchner, es tener influencia sobre la justicia para darle impunidad a sus negociados y socios, es capitalismo de amigos”, argumentó.

No obstante, reconoció: “Después del 19 vamos a hacer un proceso de autocrítica, pero hoy lo más importante es que Sergio Massa y el kirchnerismo no ganen las elecciones”.

En tanto, Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, sostuvo que no habrá una ruptura en JxC, pero “sí va a haber una reconfiguración de poder y se sumarán aliados”.

Entrevista de Rodolfo Barili.