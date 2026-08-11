Crack Bang Boom presentó su 15ª edición y Rosario vuelve a ser capital de la historieta

FOTO: Se desarrollará del 13 al 16 de agosto en el CEC, Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

Rosario volverá a convertirse en la capital de la historieta de la mano de Crack Bang Boom, la Convención Internacional de Historietas que celebrará su 15ª edición del jueves 13 al domingo 16 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

La propuesta fue presentada oficialmente este martes en el CEC, donde se dieron a conocer los detalles de una nueva edición del convocante encuentro, consolidado como uno de los principales eventos de Latinoamérica dedicados a la historieta y la cultura pop.

Durante la presentación, el secretario de Cultura y Educación de Rosario, Federico Valentini, destacó el crecimiento sostenido de la propuesta y el lugar que ocupa Crack Bang Boom dentro de la agenda cultural de la ciudad. “Este es el 15º aniversario y la fiesta sigue creciendo. En un contexto donde muchas cosas a nivel nacional retroceden o directamente se dejan de hacer, acá la propuesta crece”, afirmó.

Valentini remarcó además que la convención se convirtió en una propuesta distintiva de Rosario y sostuvo que su continuidad reafirma el compromiso de la ciudad con la cultura. “Es un evento que naturalizamos mucho pero que no sucede en ninguna otra parte del país. Y que año a año siga creciendo reafirma el compromiso que Rosario tiene con la cultura”, señaló.

El funcionario también destacó la amplia agenda cultural que tendrá la ciudad durante el próximo fin de semana. “Este fin de semana, como casi todos los últimos años, van a pasar muchísimas cosas en la ciudad. Vamos a tener actividades con ReDi en el Parque Urquiza, vamos a tener el Biomercado, vamos a tener el Mercado de las Artes. Hablar de este momento de Rosario nos pone muy contentos y nos reafirma en el camino que vamos a seguir”, expresó.

Nuevos espacios y récord de actividades

Por su parte, el organizador de Crack Bang Boom y dibujante Eduardo Risso puso el foco en las novedades de esta edición aniversario. “Este año festejamos nuestra edición número 15 y vamos a sumar un nuevo espacio como la Tecnoteca. Eso significa que estamos ampliando la propuesta y, por supuesto, sostenemos también la Carpa de Fanzines, que siempre es un espacio gratuito”, sostuvo.

Sobre ese ámbito destinado especialmente a los autores autogestionados, Risso agregó: “Es un espacio al que siempre vamos a seguir apostando porque ahí es donde aparecen y se visibilizan los jóvenes talentos”.

Uno de los principales atractivos será además la presencia de editores internacionales. Según adelantó el organizador, por primera vez la convención contará con representantes de prácticamente todas las escuelas reconocidas a nivel internacional con presencia editorial en Argentina.

La edición también marcará un récord en materia de exposiciones y talleres. “Tenemos un récord de muestras. La cantidad de muestras que vamos a tener este año es algo que antes no teníamos. También vamos a tener un récord de talleres. Todos van a ser gratuitos y para todas las edades”, remarcó Risso.

Durante cuatro jornadas, Crack Bang Boom reunirá a artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes alrededor del universo del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y las distintas expresiones de la cultura pop.

Invitados nacionales e internacionales

La edición 2026 contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito nacional e internacional.

Entre los invitados se encuentran Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute.

A lo largo de la convención participarán de charlas, presentaciones, firmas y encuentros con el público, dentro de una agenda que buscará acercar a los fanáticos a reconocidos referentes de la historieta nacional e internacional.

Una variada programación

Como cada año, la convención ofrecerá una amplia agenda para públicos de todas las edades. Habrá muestras, charlas, presentaciones de libros, talleres, firmas y dibujos en vivo, además de una feria con editoriales, comiquerías, artistas independientes y espacios dedicados al merchandising.

Uno de los momentos destacados será la entrega de los Premios Trillo, el tradicional reconocimiento que homenajea al guionista argentino Carlos Trillo y distingue a las mejores producciones del año. La ceremonia tendrá lugar el sábado 15 de agosto.

El cierre de la edición estará marcado por uno de los momentos más esperados por el público: el Concurso de Cosplay, que tendrá lugar el domingo 16 y pondrá el broche final a cuatro jornadas dedicadas a la historieta, la creatividad y la cultura pop.

Cadena 3 Rosario estará presente

Como es habitual, Cadena 3 Rosario estará presente en Crack Bang Boom con su estudio móvil, desde donde realizará una cobertura especial de la convención y acompañará las principales actividades de esta 15ª edición.

Desde el lugar, la radio acercará a su audiencia las novedades del encuentro y las voces de organizadores, artistas, invitados y protagonistas de uno de los eventos culturales más convocantes de Rosario.

Días y horarios

La jornada inaugural será el jueves 13 de agosto, de 14 a 20.

El viernes 14 y sábado 15, la convención abrirá sus puertas de 11 a 20, mientras que el domingo 16 las actividades se extenderán de 11 a 19, con el tradicional concurso de cosplay como cierre.

Entradas

Las entradas para la nueva edición de Crack Bang Boom ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial de la convención, crackbangboom.com.ar.

Organizada por el equipo de Crack Bang Boom junto a la Municipalidad de Rosario y con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, la convención vuelve a posicionar a la ciudad como uno de los principales puntos de encuentro de la historieta y la cultura gráfica de la región.

Concurso de Cosplay

En el marco de la convención también se encuentra abierta la inscripción al Concurso de Cosplay, que se realizará el domingo 16 en la explanada frente al río.

La propuesta está destinada a participantes de todas las edades y contará con tres categorías: infantil, para menores de 13 años; mayores de 13 años con temática de videojuegos, cine y televisión; y mayores de 13 años con temática de historietas, manga y cómics.

La preinscripción online permanecerá abierta hasta el 14 de agosto inclusive a través del sitio de la Municipalidad de Rosario y luego deberá confirmarse de manera presencial y obligatoria en el CEC.