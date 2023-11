El Inmobiliario aumentará mes a mes por un índice similar a la inflación

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó este martes el paquete de ordenanzas económicas para 2024

Encabezada por el viceintendente Daniel Passerini que desde el 10 de diciembre será el nuevo intendente, el cuerpo deliberativo aprobó con los votos de la mayoría oficialista y aliados el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos – Ejercicio 2024, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual (OTA).

La concejal oficialista Ileana Quaglino (HxC) se refirió aseguró que para el cálculo de los gastos e ingresos “se tuvieron en cuenta la inversión pública, la inversión con impacto ambiental, las políticas ambientales y las de impacto con la sociedad, sobre todo con la niñez”. En tanto, destacó: “Logramos un récord de una inversión del 25%, en algunos de los puntos se prevé un superávit del 23% e ingresos de 43 mil millones de pesos con mayores ingresos propios. La inversión total superará un 60%”.

Pero las voces críticas vinieron desde la mayoría radical y Córdoba Cambia.

Hay varios puntos que criticamos de este paquete de ordenanzas que fue aprobado en una sesión exprés –se quejó el concejal Esteban Bría (UCR)- pero lo más relevante es que el Inmobiliario se actualizará mensualmente por el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), es decir, que aumentarán prácticamente por la inflación”, expresó.

“Si tenemos en cuenta que hay proyecciones de inflación del orden del 300% estamos frente al aumento más astronómico que haya visto la Ciudad de Córdoba en sus impuestos”, opinó.

Al ser consultado si no es lógico que los ingresos municipales se actualicen por inflación ya que los salarios de los empleados están indexados, expresó: "No estamos en contra de que se actualicen los impuestos, porque claramente en un proceso inflacionario deben hacerlo, lo que entendemos es que lo que se aprobó no es la forma ya que hay un gran porcentaje de trabajadores que no están registrados que tendrán que pagar proporcionalmente más impuestos y que en momentos de crisis las cuentas municipales no se deben actualizar solo con aumentos de impuestos sino con una mejor administración”.

Prorroga de emergencias y “el truco” de la inflación

Otra de las críticas de la oposición es la prórroga de las ordenanzas de emergencia económica, sanitaria y de transporte lo que permite disminuir los controles (contrataciones directas) y acelerar los procesos de gastos

“Las emergencias permiten, por ejemplo, que el aumento del boleto de colectivo, que es una atribución que por Carta Orgánica es potestad del Concejo Deliberante, sea determinada por un secretario o que partidas sean reasignadas”, dijo Bría.

Finalmente, criticó el “truco” de subestimar la inflación, al que apelan todos los gobiernos, vale aclararlo.

El Presupuesto 2024 está calculado con una inflación del 69%, lo que permitirá recaudar mucho más de lo previsto dejando más fondos de libre disponibilidad para la administración municipal.

Informe de Guillermo López