En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Proponen crear una Comisión de Bandera del Cuarteto: "Hay temas más importantes"

"Hay una pobreza legislativa y te das cuenta si buscás el número de leyes y lo que se trata", cuestionó en Cadena 3 la legisladora radical Alejandra Ferrero.

21/08/2025 | 08:32Redacción Cadena 3

FOTO: Proponen crear una Comisión de Bandera del Cuarteto: "Hay temas más importantes".

  1.

    Audio. Proponen crear una Comisión de Bandera del Cuarteto: "Tenemos temas más importantes"

    Radioinforme 3

    Episodios

La legisladora radical Alejandra Ferrero criticó en Cadena 3 el funcionamiento de la Legislatura de Córdoba, calificándolo como "inédito y poco efectivo". 

En ese marco, criticó que en la sesión de este miércoles, el oficialismo se tomó un cuarto intermedio para asistir a un acto político de campaña del gobernador Juan Schiaretti. "Como si no hubiera temas importantes para tratar, el cordobesismo abortó la sesión y se fueron automáticamente todos", agregó. 

A su vez, la legisladora radical cuestionó que el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano, propuso crear una Comisión Especial de Bandera del Cuarteto Cordobés (proyecto 43645). "La sociedad asfixiada impositivamente, mientras el Gobierno se ocupa de estos temas importantísimos", sostuvo de forma irónica Ferrero en su cuenta de X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, en diálogo con Cadena 3, la legisladora radical lamentó que no se traten los temas cruciales para los cordobeses, como problemas de seguridad y aumentos en tarifas de servicios.

"Me parece que los cordobeses tenemos temas un poquito más importantes como el 500% de aumento en los peajes y 300% en el agua", señaló, al criticar la propuesta de Siciliano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La legisladora también mencionó la falta de previsibilidad en la agenda legislativa, que se ha visto afectada por la decisión del oficialismo de espaciar las sesiones. "La legislatura funciona de acuerdo a las necesidades de campaña y de acuerdo a la decisión de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba", criticó.

Respecto a los costos de las comisiones, Ferrero explicó que cada una tiene un relator y asesores, lo que genera gastos innecesarios. "Estos viáticos los maneja el oficialismo con una discrecionalidad que nosotros ni nos enteramos", afirmó.

Finalmente, la legisladora concluyó que la actual situación desprestigia la calidad de la política y que la legislatura se ha convertido en un "circo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Radioinforme 3.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho