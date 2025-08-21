FOTO: Proponen crear una Comisión de Bandera del Cuarteto: "Hay temas más importantes".

La legisladora radical Alejandra Ferrero criticó en Cadena 3 el funcionamiento de la Legislatura de Córdoba, calificándolo como "inédito y poco efectivo".

En ese marco, criticó que en la sesión de este miércoles, el oficialismo se tomó un cuarto intermedio para asistir a un acto político de campaña del gobernador Juan Schiaretti. "Como si no hubiera temas importantes para tratar, el cordobesismo abortó la sesión y se fueron automáticamente todos", agregó.

A su vez, la legisladora radical cuestionó que el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano, propuso crear una Comisión Especial de Bandera del Cuarteto Cordobés (proyecto 43645). "La sociedad asfixiada impositivamente, mientras el Gobierno se ocupa de estos temas importantísimos", sostuvo de forma irónica Ferrero en su cuenta de X.

??Hoy el Peronismo a través de su Presidente de Bloque, Miguel Siciliano propone crear una Comisión Especial de Bandera del Cuarteto Cordobés (proyecto 43645)



??La sociedad asfixiada impositivamente, mientras el Gobierno se ocupa de estos temas importantísimos



?¡VERGÜENZA!? — Alejandra Ferrero (@AleFerrero_ok) August 20, 2025

En ese sentido, en diálogo con Cadena 3, la legisladora radical lamentó que no se traten los temas cruciales para los cordobeses, como problemas de seguridad y aumentos en tarifas de servicios.

"Me parece que los cordobeses tenemos temas un poquito más importantes como el 500% de aumento en los peajes y 300% en el agua", señaló, al criticar la propuesta de Siciliano.

La legisladora también mencionó la falta de previsibilidad en la agenda legislativa, que se ha visto afectada por la decisión del oficialismo de espaciar las sesiones. "La legislatura funciona de acuerdo a las necesidades de campaña y de acuerdo a la decisión de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba", criticó.

Respecto a los costos de las comisiones, Ferrero explicó que cada una tiene un relator y asesores, lo que genera gastos innecesarios. "Estos viáticos los maneja el oficialismo con una discrecionalidad que nosotros ni nos enteramos", afirmó.

Finalmente, la legisladora concluyó que la actual situación desprestigia la calidad de la política y que la legislatura se ha convertido en un "circo".

