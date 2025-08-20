Tras el revés en discapacidad, el oficialismo sostuvo el veto a las jubilaciones

FOTO: El Congreso durante el tratamiento del veto a la Emergencia en discapacidad.

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno de Javier Milei: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. No obstante, horas más tarde el oficialismo logró blindar el veto al aumento a las jubilaciones.

Rechazo al veto a la emergencia en discapacidad:

Con una mayoría especial holgada, la oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones. De este modo, la norma recobró vigencia pese a la decisión del Poder Ejecutivo.

Las familias afuera del congreso enterandose que se rechaza el veto a la Emergencia en Discapacidad



La crueldad retrocede. pic.twitter.com/BazLTYg1ZJ — Aguz ?????? (@sweeter_gxs) August 20, 2025

La ley en cuestión actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Había sido aprobada previamente con amplio consenso político, aunque la Casa Rosada la objetó al considerar que implicaba un alto costo fiscal.

En un intento de desactivar la ofensiva opositora, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció horas antes del debate, a través de redes sociales, que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

Y agregó: “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.

La jugada, interpretada como una maniobra para fracturar la mayoría opositora, no logró su cometido. El amplio respaldo parlamentario terminó marcando un nuevo revés legislativo para el oficialismo, que enfrenta crecientes dificultades para sostener sus vetos en el Congreso.

Luego de este revés, queda en el debate parlamentario el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

Blindaje al veto por el aumento a los jubilados

Con poco más de un tercio de los votos, el Gobierno logró este miércoles blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que apuntaba a aumentar los haberes previsionales en un 7,2%, además de ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro embate al Gobierno, pero se quedó a las puertas: logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra, y seis diputados se abstuvieron.

?? | AHORA: Con la abstención de María Eugenia Vidal y cambios de votos llamativos, 83 DIPUTADOS BLINDARON EL VETO DE MILEI A LAS JUBILACIONES.



?? El Gobierno que pide retornos de PAMI y ANSES se niega a aumentar las jubilaciones. LA CRUELDAD ES TOTAL.



? EL ABANDONO AVANZA. pic.twitter.com/x23ADDfysT — Diagonales (@diagonalesweb) August 20, 2025

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que La Libertad Avanza y el PRO se abroquelaron y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.

En desarrollo.