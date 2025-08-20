Schiaretti: “Somos la alternativa federal con experiencia y sensibilidad social”

El exgobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, junto al gobernador Martín Llaryora, encabezó este miércoles la primera reunión de estrategia rumbo a la campaña para las elecciones de medio término de octubre, que comenzará el próximo 27 de agosto.

El encuentro se desarrolló en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba y reunió a más de 220 intendentes, jefes comunales, legisladores y dirigentes provinciales que integran el espacio.

“Estoy muy contento de reunirme con intendentes que representan la renovación del peronismo y legisladores que comparten un mismo propósito: trabajar con responsabilidad, diálogo y experiencia para llevar a Argentina a buen puerto, lejos de la polarización”, afirmó Schiaretti.

Y añadió: “Tenemos un gobernador, Martín Llaryora, que contiene la fuerza de la renovación con la fuerza de la investidura. Porque un movimiento, para perdurar en el tiempo, tiene que saber renovarse y leer los signos de los tiempos. Y, sobre todo, tiene que quedar claro: el proyecto es colectivo. ¡No valen las aventuras individuales! ¡Valen los proyectos colectivos!”.

El exgobernador destacó: “Es un momento importante de diálogo sobre el país que queremos construir, valorando la fuerza del interior productivo, la generación de trabajo, la producción y el equilibrio. La esperanza de nuestro pueblo no puede convertirse en frustración”.

En ese marco, subrayó: “No caminamos solos. Somos parte del bloque Provincias Unidas, una alternativa nacional con experiencia, sensibilidad social y vocación federal.”

Sobre el escenario político nacional, sostuvo: “El kirchnerismo se va apagando como una llamita: el kirchnerismo no vuelve. Cuando volvió, después de Macri, fue el fracaso más estrepitoso del país. Al polo que hoy representa, sin dudas, el presidente Milei, hay que ponerle enfrente otro polo: el de la producción, el trabajo, el federalismo, el sentido común y la sensibilidad social. Un polo que sea la voz del interior del país y no la representación del AMBA. Eso es lo que estamos construyendo y lo que impulsa nuestro gobernador Martín Llaryora junto a otros tres gobernadores.”

Y reiteró un punto clave de su propuesta: “El equilibrio fiscal y el orden macroeconómico es innegociable. La discusión es cómo se logra ese equilibrio, con qué instrumentos y para qué objetivos. Porque aquellos que tienen una concepción social cruel creen que se puede alcanzar a los hachazos, sin importar a quién se perjudique.”

Finalmente, concluyó: “Creemos que es momento de recuperar la convivencia, reconstruir la confianza y volver a soñar con un país normal, donde todos puedan vivir mejor. Agradezco a todos por el diálogo y seguimos juntos.”

Por su parte, Llaryora destacó a su antecesor: “A una persona con la imagen más alta y el reconocimiento del pueblo cordobés, que entregó su vida al servicio público y condujo a Córdoba a lo más alto del país, hay que reconocerla. Juan ya tiene ganado su prestigio como uno de los mejores gobernadores de la historia de nuestra provincia. Cualquier otro, en la especulación permanente y confiando en la voz de los consultores, hubiera elegido no jugar, dejar pasar el momento y quedarse en las páginas doradas de la historia. Pero Juan no es cualquier otro.”

En tanto, la actual intendenta de Despeñaderos y candidata a diputada, Carolina Basualdo, agradeció a Schiaretti: “Cada uno de los que estamos acá aprendimos a gestionar en nuestros territorios con equipos, con la responsabilidad de no gastar más de lo que tenemos, de ser creativos, de trabajar junto a las universidades, de amar a nuestra gente.”

Basualdo también elogió a Llaryora: “En este contexto tan difícil de Argentina, estás sosteniendo desde el gobierno provincial a cada uno de los intendentes y jefes comunales, para que podamos brindar las soluciones que nuestra gente necesita.”

Además de Basualdo, acompañan en la lista a Schiaretti los dirigentes Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.