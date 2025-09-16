La UNC prepara una nueva marcha federal en defensa de la educación pública

Este miércoles, la ciudad será escenario de una gran movilización convocada por docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a diversos gremios, en defensa de la educación pública.

La marcha, que se espera sea multitudinaria, contará con la participación de la CGT Regional Córdoba, las dos CTA, el Suoem y otras organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales.

Según informó Paula Abrate, secretaria adjunta de ADIUC, la concentración está prevista para las 13 horas en el acceso a Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La marcha estará encabezada por una "barredora" liderada por autoridades de la UNC, de otras universidades de la provincia, representantes gremiales, docentes, no docentes y estudiantes.

Desde allí, las columnas avanzarán por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la zona del Arzobispado, donde se realizará un acto central con la lectura de un documento.

La movilización busca visibilizar las demandas del sector educativo en un contexto de creciente preocupación por el financiamiento y las condiciones de la educación pública en el país. Se espera una amplia adhesión en esta jornada de lucha.

Informe de Lucía González.