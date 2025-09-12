En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Lanús vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Boretto alertó que los salarios en la UNC cayeron un 40% en los últimos 18 meses

El rector de la UNC destacó la grave crisis salarial que enfrentan docentes y no docentes, mientras se espera la discusión de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso. 

12/09/2025 | 19:12Redacción Cadena 3

FOTO: Boretto alertó que los salarios en la UNC cayeron un 40% en los últimos 18 meses

  1.

    Audio. Boretto alertó que los salarios en la UNC cayeron un 40% en los últimos 18 meses

    Informados al regreso

    Episodios

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, señaló la situación crítica que atraviesan las universidades por el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario. En diálogo con Cadena 3, afirmó que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de docentes y no docentes alcanza el 40% en los últimos 18 meses

Boretto enfatizó que el 90% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, lo que agrava la crisis. "Los salarios han sufrido un fuerte deterioro y esto complica nuestra capacidad de atraer y retener a los mejores docentes", destacó.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Boretto remarcó que es fundamental que el Congreso discuta y apruebe la ley para resolver la falta de previsibilidad en los presupuestos. "No tenemos un horizonte claro, lo que dificulta la gestión", explicó. 

Además, el rector reclamó que se priorice la educación y la investigación en la propuesta de presupuesto que el presidente anunciará el próximo lunes. "La situación es muy significativa y necesitamos respuestas en el ámbito presupuestario", manifiestó. 

En la Universidad Nacional de Córdoba, hay aproximadamente 8.500 docentes y 3.800 no docentes. Boretto concluyó: "Todas las experiencias de países desarrollados han demostrado que apostar a la educación pública es clave para mejorar la calidad de vida de la población". 

Entrevista de Informados al regreso 

Lectura rápida

¿Quién es el rector que habla sobre la situación universitaria?
El rector es Jhon Boretto de la Universidad Nacional de Córdoba.

¿Qué situación crítica enfrentan las universidades?
Enfrentan una crisis por el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Cuándo se tratará el rechazo al veto presidencial?
Se tratará el miércoles en la Cámara de Diputados.

¿Qué porcentaje del presupuesto universitario se destina a salarios?
El 90% del presupuesto se destina al pago de salarios.

¿Cuántos docentes y no docentes hay en la universidad?
Hay aproximadamente 8.500 docentes y 3.800 no docentes en la Universidad Nacional de Córdoba.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho