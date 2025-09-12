FOTO: Boretto alertó que los salarios en la UNC cayeron un 40% en los últimos 18 meses

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, señaló la situación crítica que atraviesan las universidades por el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario. En diálogo con Cadena 3, afirmó que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de docentes y no docentes alcanza el 40% en los últimos 18 meses.

Boretto enfatizó que el 90% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, lo que agrava la crisis. "Los salarios han sufrido un fuerte deterioro y esto complica nuestra capacidad de atraer y retener a los mejores docentes", destacó.

Boretto remarcó que es fundamental que el Congreso discuta y apruebe la ley para resolver la falta de previsibilidad en los presupuestos. "No tenemos un horizonte claro, lo que dificulta la gestión", explicó.

Además, el rector reclamó que se priorice la educación y la investigación en la propuesta de presupuesto que el presidente anunciará el próximo lunes. "La situación es muy significativa y necesitamos respuestas en el ámbito presupuestario", manifiestó.

En la Universidad Nacional de Córdoba, hay aproximadamente 8.500 docentes y 3.800 no docentes. Boretto concluyó: "Todas las experiencias de países desarrollados han demostrado que apostar a la educación pública es clave para mejorar la calidad de vida de la población".

