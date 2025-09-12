Docentes universitarios marchan a Plaza de Mayo: el Gobierno denunció a la UBA

FOTO: Docentes marchan a Plaza de Mayo y el Gobierno dice que denunciará a la UBA

FOTO: Docentes marchan a Plaza de Mayo y el Gobierno dice que denunciará a la UBA

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se movilizan hacia la Plaza de Mayo, mientras el Gobierno denunció a la institución por impedir el acceso a su sitio oficial. La convocatoria fue organizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA, y los trabajadores del Hospital Garrahan se sumaron a la protesta, que se lleva a cabo este viernes.

El miércoles anterior, el presidente Javier Milei firmó los vetos de la Ley de emergencia en pediatría y la Ley de financiamiento universitario. Esta decisión provocó una inmediata reacción en diversos sectores, que decidieron manifestarse. Desde las siete de la mañana, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro que se extendería hasta el domingo a las 19 horas. En el Congreso, se congregaron para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA anunció su participación.

Los trabajadores del Garrahan también planearon un “ruidazo” nacional a las 20 horas como parte de su reclamo en rechazo al veto. Al llegar a la Plaza de Mayo, se tenía previsto leer un comunicado que expresara sus demandas. Durante la movilización, distintas agrupaciones de izquierda se unieron a los manifestantes.

Agentes de la Policía de la Ciudad acompañan la marcha sin que se registraran enfrentamientos ni momentos de tensión.

Desde el Ministerio de Capital Humano denunciaron a las autoridades de la UBA por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” debido a la imposibilidad de acceso al sitio web de la universidad. Al intentar ingresar, los usuarios se encontraban con una pantalla en negro y la leyenda “No al veto”.

Además, se modificó el subdominio del sitio, que pasó de “www” a “noalveto”. El Ministerio solicitó que se investigue a los responsables de esta acción. En un comunicado oficial, se enfatizó que “las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”.

Se consideró que “la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”.

El comunicado de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano Informa by Cadena 3

