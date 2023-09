El Suoem intensifica las protestas con asambleas en todas las áreas

El sindicato de los empleados municipales en Córdoba (Suoem) anunció para este viernes asambleas en todas las áreas de dos horas por turno y trabajo a reglamento, ante la negativa del Ejecutivo de resolver los reclamos presentados, referidos al salario y la estabilidad laboral, entre otros temas.

En diálogo con Cadena 3, Ariel König, vocero del gremio dijo que "hay mucha bronca contenida, porque ha habido mucha agresión a los trabajadores municipales en estos años". "Desde el sindicato hubo intención de buscar consenso en las calles de ir hablando, pero esto de perjudicar al trabajador municipal lo ha impedido", comentó.

Y señaló: "En el marco de la pandemia se cortó la séptima hora, lo que implicó un recorte del salario municipal. Los que hemos estado frente a ellos cara a cara, nos damos cuenta de las mentiras, del incumplimiento y el desprecio hacia el trabajador municipal".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Insistimos en el diálogo pero ante la mentira e incumplimiento nos vemos obligados a salir a la calle", agregó. Según indicó, los reclamos vienen desde hace bastante tiempo y el Ejecutivo les pidió que los trabajadores que lo traten después de las elecciones, pero ahora les dicen que "no hay voluntad política".

"El Municipio precariza con salarios por debajo de la línea de pobreza y la única justificación es que no hay voluntad política. Hoy, hace un par de días se resolvió la intensificación del conflicto, se declaró el trabajo a reglamento y por otro lado se van a realizar dos horas de asamblea por turno", detalló.

"Quienes tienen que reflexionar en esto, es la gestión municipal. Hemos ido por el diálogo pero no le interesa. No somos un gremio violento, pero sí molesto y no nos dejan otra opción que salir a la calle para defender a la familia municipal", apuntó.

En este marco, el vocero del Suoem aseguró que "la actual gestión hizo ingresar a personal masivamente de manera precarizada con salarios por debajo de la pobreza en todas las áreas municipales".

"En el marco del personal precarizado es imposible saber en esta gestión cuál es el número porque la gestión oculta los números y ese dato no lo publicitan", comentó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray