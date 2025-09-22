Carrizo mostró su preocupación por la "debilidad institucional" del Gobierno

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) expresó su preocupación por la debilidad institucional del gobierno de Javier Milei, señalando que esta situación genera un "caldo de cultivo" para sectores del peronismo que buscan desestabilizarlo.

Carrizo destacó que la fragilidad del oficialismo, marcada por la falta de experiencia política y errores estratégicos, se ve agravada por una oposición que, según ella, aprovecha esta vulnerabilidad para avanzar en una agenda con intenciones más allá de defender causas justas.

"Cuando hay un gobierno no peronista con una debilidad institucional claramente marcada desde el inicio, con tan pocos diputados y senadores, y con resultados electorales que muestran esa debilidad, se transforma en un caldo de cultivo para ciertos dirigentes que expresaron su intención de ir por más", afirmó Carrizo a Cadena 3. La legisladora, que fue testigo de estas dinámicas en los pasillos del Congreso, subrayó la necesidad de visibilizar esta situación para que la sociedad esté alerta.

Carrizo hizo referencia a la reciente sesión en la Cámara de Diputados, donde se trataron 15 temas, entre ellos el financiamiento universitario. Señaló que, tras lograr la aprobación con una pérdida significativa de votos para el oficialismo, el resto del temario evidenciaba una "intencionalidad" del kirchnerismo y otros sectores de aprovechar la debilidad del Gobierno para "ir más allá" y desestabilizarlo. "No vamos a jugar en esa agenda. Este gobierno debe cumplir su mandato", enfatizó.

Consultada sobre la fragilidad política del gobierno de Milei, la diputada cordobesa atribuyó esta situación a una combinación de "impericias políticas" y una "falta de expertismo", sumadas a la ausencia de un partido político consolidado antes de asumir la presidencia. También mencionó hitos como la reunión de gobernadores el 8 de junio en el CFI, donde se firmaron acuerdos sobre los ATN, y la derrota electoral del 7 de septiembre, que profundizaron esta vulnerabilidad. "Es una fragilidad autoinfligida, pero también hay quienes buscan aprovecharla para destituir al gobierno", advirtió.

En otro orden, Carrizo comentó el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la eliminación de retenciones al campo hasta fines de octubre. "Es una medida bienvenida, siempre hemos peleado por la baja de retenciones", indicó, aunque señaló que fue una sorpresa y que aún debe analizarse con especialistas. La diputada vinculó esta decisión a la necesidad del Gobierno de frenar la suba del dólar, especialmente en un contexto económico delicado y a la espera de los resultados del viaje presidencial a Estados Unidos.

Carrizo destacó la importancia de la próxima sesión informativa en el Congreso, donde se discutirá el presupuesto y los ministros deberán rendir cuentas. "Desde el Congreso estaremos atentos, porque estas medidas y el contexto económico impactan directamente en la sociedad", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.