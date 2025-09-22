Bornoroni y la visita de Milei: "Córdoba salvará a Argentina del kirchnerismo"

El diputado nacional Gabriel Bornoroni expresó su entusiasmo tras la visita del presidente Javier Milei a Córdoba, donde participó en un acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En diálogo con Cadena 3, Bornoroni destacó la alta convocatoria y el clima del evento, que se llevó a cabo en la escalinata Coniferal del Parque Sarmiento, y subrayó el respaldo popular al proyecto liderado por Milei.

"Estamos muy contentos por lo que pasó el viernes. Primero, la reunión en la Bolsa, y después el acto, que fue simple pero muy convocante. Mucha gente, muy emotivo, se volvió a esa épica cuando él habla. La gente lo escucha, lo sigue, con familias, hijos, gente de a pie que históricamente acompaña al Presidente", afirmó Bornoroni. El diputado resaltó la "conexión" del Presidente con los cordobeses, quienes, según dijo, “siempre fueron rebeldes y marcaron el camino a la Argentina”.

Durante el acto, Milei apuntó contra el exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, acusándolo de "mentiroso" por prometer un aumento del gasto público mientras asegura mantener el equilibrio fiscal. Según el Presidente, esto implicaría un incremento del IVA al 42% y un impacto inflacionario severo. Bornoroni respaldó estas críticas, señalando que los políticos en campaña suelen prometer lo que no pueden cumplir. "Milei hace los cálculos y dice la verdad sobre el aumento de impuestos que implicarían esas promesas. Él dijo antes de la campaña lo que iba a hacer y lo está cumpliendo: pulverizó la inflación, que pasó de un 25% a un 1,9%, logró equilibrio fiscal, eliminó el cepo y el impuesto PAIS", aseguró.

El diputado también destacó la relevancia de Córdoba en el escenario nacional, recordando que en las elecciones presidenciales de 2023 Milei obtuvo el 74% de los votos en la provincia. "Córdoba va a volver a salvar a la Argentina del kirchnerismo. Creemos que esta vez lo hará de nuevo", afirmó, confiado en que la lista de LLA, encabezada por Gonzalo Roca, logrará una fuerte representación en el Congreso. Sin embargo, aclaró que no se guían por encuestas, sino por el contacto directo con la gente, que refleja un rechazo al kirchnerismo y un apoyo al rumbo del oficialismo.

En cuanto a los desafíos parlamentarios, Bornoroni reconoció las dificultades que enfrenta LLA con solo 37 diputados en un Congreso donde la oposición, especialmente en tiempos electorales, tiende a unirse para marcar diferencias.

Sobre el debate por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), señaló que la oposición, incluidos los "kirchneristas de buenos y malos modales", busca desviar fondos a las provincias, algo que LLA intentará contrarrestar. "Necesitamos más diputados para consolidar las reformas que los argentinos pidieron", enfatizó.

El diputado también respondió a críticas sobre la estrategia política de LLA, como la supuesta falta de diálogo con aliados. "Tengo muy buen diálogo con todos los bloques, incluso con los que no nos acompañan. Pero en campaña, muchos deciden no apoyarnos por cuestiones electorales", explicó. A su vez, descartó que la nacionalización de la elección en Buenos Aires haya sido un error, argumentando que las elecciones legislativas son un momento clave para consolidar el rumbo del país.

Finalmente, Bornoroni adelantó que es "muy probable" que Milei regrese a Córdoba durante la campaña, lo que generará gran expectativa entre los seguidores de LLA. "Estamos en un momento bisagra: o consolidamos el orden y la esperanza, o volvemos al pasado de crisis y parches", concluyó, llamando a los cordobeses a apoyar la lista 13 para fortalecer el proyecto libertario en el Congreso.

Entrevista de Miguel Clariá, Ariel Rodríguez y Luis Fernández Echegaray.