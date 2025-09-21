Milei reprogramó su viaje a EEUU y postergó la reunión con Kristalina Georgieva

El presidente Javier Milei viaja este lunes, en medio de la crisis, a Estados Unidos, donde se reunirá con su par norteamericano, Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

El comunicado fue publicado por la cuenta oficial de Cancillería Argentina en el que se indica que, esta nueva reunión, se realizará “en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”.

Pasadas las 20.30 de este domingo, se confirmó que, finalmente, el Presidente de la Nación viaja hoy a Nueva York (no este domingo, como estaba previsto originalmente) y concretará las diversas reuniones que tenía agendadas.

Milei tiene previstas entrevistas con el economista argentino doctorado en Harvard, Alberto Ades, y con la representante del FMI, Kristalina Giorgieva, en un encuentro donde también estarán presentes el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

También tiene agendado un encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin, reconocido y destacado por su análisis acerca del crecimiento económico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, tiene programado para el martes asistir a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45. Dos horas después, tendrá un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12, y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, en su último día de la gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes, a las 8:30.

En su última visita a la provincia de Córdoba, y en plena campaña electoral de cara al próximo 26 de octubre, Milei reconoció que “están trabajando muy fuertemente” en una eventual negociación con la administración de Trump, quien respalda al gobierno libertario en la Argentina, y remarcó que dichas negociaciones con Estados Unidos servirán para “avanzar” en todas las cuestiones relacionadas a “mejorarles la vida a los argentinos”.