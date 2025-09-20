FOTO: Javier Milei se reunirá el martes con Donald Trump en Nueva York.

Javier Milei se reunirá el próximo martes con Donald Trump en Nueva York, Estados Unidos.

Lo confirmó este sábado la Cancillería Argentina en su cuenta en X.

"En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", señalaron desde la entidad gubernamental.

El mensaje fue reposteado por el propio Presidente argentino en la misma red social.

