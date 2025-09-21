FOTO: Un grupo de libertarios se reunieron frente a Casa Rosada en apoyo a Javier Milei

Un grupo de militantes libertarios y ciudadanos que respaldaron al Gobierno Nacional se concentraron, este domingo por la tarde, frente a Casa Rosada para apoyar al presidente Javier Milei, semanas previas a las próximas elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre.

Con carteles que indicaban ser “parte del 56%” , junto a banderas argentinas y parlantes que transmitieron la canción de La Renga ‘Panic Show’, la convocatoria para respaldar la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en Plaza de Mayo, no tuvo una gran convocatoria como puede apreciarse en los videos que subieron sus mismos manifestantes a redes sociales.

El abogado y secretario general del Frente Patriota, César Biondini, señaló, desde sus redes sociales, que “ si descontás a los policías de civil y a los empleados públicos del régimen, te quedan 3 personas”: “Estadísticamente Karina quedó bien representada ” , ironizó.

Además de pancartas violetas con frases como “Vamos Milei” y “El pueblo está contigo” también hubo cánticos en contra del kirchnerismo como "¡Saquen al pingüino del cajón!".

La convocatoria para este encuentro había surgido el viernes pasado, en las redes sociales, a través de un video realizado con inteligencia artificial, en el que una mujer “jubilada” invitó a la familia argentina a hacerse presente en Plaza de Mayo “con una camiseta o bandera argentina” para apoyar al Gobierno Nacional en el “día de la primavera y el día de la libertad”.