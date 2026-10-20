Se normalizó el tránsito en Circunvalación tras el choque fatal
El accidente ocurrió este martes cerca de las 4.50, a la altura de Presidente Perón, en la mano hacia el norte. La circulación permaneció interrumpida durante varias horas.
20/10/2026 | 10:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Una de las motocicletas involucradas en el accidente.
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Audio. Choque entre dos motos en Circunvalación: murió una persona y hay un corte total
Cadena 3 Rosario
Un hombre murió este martes por la mañana en un choque entre dos motos sobre avenida Circunvalación de Rosario. El siniestro se registró alrededor de las 5.40, a la altura del kilómetro 14, en inmediaciones de Presidente Perón, en la mano que conduce hacia el puente Rosario-Victoria.
La circulación permaneció totalmente interrumpida durante varias horas en ese tramo, generando prolongadas demoras en el tránsito en una hora de elevado tráfico.
FOTO: El accidente se produjo durante la madrugada.
Mercedes Pombo, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, confirmó la información en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y advirtió sobre las complicaciones para circular durante la hora pico. “La recomendación principal tiene que ver con evitar la zona”, señaló.
Desde el organismo provincial recomendaron evitar el sector y utilizar vías alternativas para no generar mayores demoras. La interrupción afectó a quienes circularon hacia el norte de la ciudad.
Entrevista de Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial entre dos motos resultó en una persona fallecida.
¿Quién explicó la situación? La situación fue explicada por Mercedes Pombo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
¿Cuándo ocurrió el siniestro? El siniestro ocurrió alrededor de las 5.40.
¿Dónde sucedió? Sucedió en el kilómetro 14, a la altura de Presidente Perón.
¿Cómo se está manejando la situación? El tránsito está interrumpido y se realizan desvíos por calle Uriburu.
¿Por qué se recomienda evitar la zona? Se recomienda evitar la zona debido a las tareas de peritaje e investigación que se están realizando.