Se normalizó el tránsito en Circunvalación tras el choque fatal

FOTO: Una de las motocicletas involucradas en el accidente.

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Un hombre murió este martes por la mañana en un choque entre dos motos sobre avenida Circunvalación de Rosario. El siniestro se registró alrededor de las 5.40, a la altura del kilómetro 14, en inmediaciones de Presidente Perón, en la mano que conduce hacia el puente Rosario-Victoria.

La circulación permaneció totalmente interrumpida durante varias horas en ese tramo, generando prolongadas demoras en el tránsito en una hora de elevado tráfico.

FOTO: El accidente se produjo durante la madrugada.

Mercedes Pombo, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, confirmó la información en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y advirtió sobre las complicaciones para circular durante la hora pico. “La recomendación principal tiene que ver con evitar la zona”, señaló.

Desde el organismo provincial recomendaron evitar el sector y utilizar vías alternativas para no generar mayores demoras. La interrupción afectó a quienes circularon hacia el norte de la ciudad.

Entrevista de Verónica Maslup.