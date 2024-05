Rossi y los polémicos dichos de Alberto: "Dio un ejemplo no muy feliz"

El expresidente Alberto Fernández manifestó una serie de consideraciones sobre las libertades que hay en Países Bajos para el ejercicio de la prostitución y la compra de dólares

“¿Conoces un país con más libertades que los Países Bajos? No hay. Vos vas y la prostitución se ejerce en las vidrieras. Vos comprás, no me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas en la vidriera. ¿Querés comprar drogas? Te lo venden, ¿querés comprar hongos alucinógenos? Te lo venden. En ese país ganó hoy la extrema derecha”, dijo el exmandatario en una entrevista en el streaming Somos Gelatina.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Agustín Rossi, exjefe de Gabinete de Fernández, analizó los dichos de su otrora ladero en la gestión gubernamental y expresó: “Hace tiempo no hablo con Alberto. Creo que intentó, con un ejemplo no muy feliz, decir que en los Países Bajos donde gana la ultraderecha no se terminan algunos delitos”.

Aparte de eso, Rossi calificó de “pobre” la gestión de Javier Milei en el poder tras conocerse el pedido de renuncia que el Presidente libertario le hizo a su ahora exjefe de Gabinete, Nicolás Posse.