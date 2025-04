Pullaro: "Ficha Limpia debe quedar plasmada en la nueva Constitución"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, brindó una entrevista a Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, en la Sede de Gobierno. En la previa de las elecciones provinciales del próximo domingo 13 de abril, el mandatario marcó su orden de prioridades y aseguró: “Ficha Limpia debe quedar plasmada en la nueva Constitución”.

“Es la elección más importante de los últimos 60 años. La sociedad, cuando vota, evalúa las propuestas de los candidatos y también si te creen o no, y eso tiene que ver con si cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer. En esos casos es un aval a la gestión. Yo me tenía que involucrar en esta elección que discute el futuro de la provincia, los próximos 20 o 30 años. Estamos haciendo un nuevo contrato social, vale la pena estar en el debate público en este momento”, comentó sobre su postulación por el frente Unidos.

Y profundizó: “En la nueva Constitución vamos a discutir formas, modelos, principios y valores. Ficha Limpia debe quedar plasmada en la Constitución para que no haya candidatos corruptos, hay que terminar con los fueros parlamentarios, no puede ser que a un legislador no se lo pueda detener ni investigar. Necesitamos tener un Consejo de la Magistratura que nombre jueces y fiscales”.

FOTO: Hernán Funes entrevistó a Maximiliano Pullaro en la Sede de Gobierno.

Temas en debate y campaña

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el Senado provincial, Pullaro remarcó: “Es una mentira de La Libertad Avanza, ese artículo no está habilitado en esta reforma. Cuando se pone el eje en el Senado, debería hacerse eje en todos los gastos de la política en el Estado. Es una chicana política. Un senado en Santa Fe cumple una función importante. En las grandes ciudades la figura del senador es difusa, pero en otros casos departamentos pequeños tendrían poca representación. Debemos discutir como bajar los gastos de la Legislatura, pero no sacar representación a los departamentos más pequeños”.

El gobernador explicó que las autonomías de las ciudades es un tema a considerar. Detalló que hay “de primera, segunda y tercera, con diferencias en tributos”, y aclaró que la reforma podría afectar a “Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y otras ciudades”.

En cuanto a las críticas de opositores que lo acusan de reformar la Constitución para lograr la reelección, Pullaro respondió: “Se quiere confundir al electorado. Si a mí me religen es por haber cumplido el contrato electoral, nadie es reelegido por una ley”.

Y destacó el valor de la reforma. “Tal vez no se sienta cercano a los problemas que tiene la gente, pero es importante y la sociedad durante mucho tiempo lo planteó. Se sabe qué se va a votar y para qué. Este debate comenzó con Reutemann. Pero en este caso el Poder Ejecutivo no se apropió de la ley de reforma, fue por la Legislatura”, indicó.

El mandatario provincial se refirió a una posible reelección y manifestó: “El nuestro es un modelo de gestión que tiene que ver con el orden en el Estado y en la calle. Fortalecer la seguridad, la educación e invertir en obra pública. Es trabajar muchas horas, todos los días, de modo austero. Lo puede llevar adelante Pullaro, un ministro, un legislador o algún político”.

Por otro lado, acerca de la ausencia del presidente Javier Milei en la campaña, subrayó que la próxima es “una elección provincial” y ejemplificó: “En esta campaña no discutimos la macroeconomía, el rol de las fuerzas armadas, lo que discutimos es el futuro de los santafesinos. No se discute con Milei, Macri ni Cristina”.

A su vez, ponderó a su candidato en Rosario. “Lo que hicimos en Rosario fue muy importante. Ciro Seisas fue parte de los cambios que tuvimos en Rosario. La seguridad pública tuvo una mejoría significativa, una caída de la violencia de entre 60 y 65 por ciento. Eso se dio porque hubo leyes, que las encabezó el senador por Rosario. Ciro Seisas debatió y lideró el debate en la Cámara de Senadores”, señaló.

Finalmente, expresó: “Debemos ser la primera minoría, tener 30 o 32 convencionales. Eso nos puede permitir articular con el resto para tener la mejor Constitución. No es victoria o derrota tener un convencional menos. Queremos ser la primera minoría”.

Entrevista de Hernán Funes.