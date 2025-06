CFK, desde Corrientes: "Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir?"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este sábado un multitudinario evento en la localidad correntina de Paso de los Libres, donde oficializó la candidatura a gobernador del intendente local, Martín “Tincho” Ascúa.

Con un discurso encendido que duró 35 minutos, la líder del kirchnerismo no solo marcó el inicio de su campaña como candidata a legisladora bonaerense, sino que también lanzó un desafío directo a sus adversarios: “Si estoy tan terminada y acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.

La exmandataria, que confirmó el lunes su postulación para una banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, aprovechó el escenario correntino para responder a las críticas y cuestionamientos judiciales que la rodean.

/Inicio Código Embebido/

“Nos han bombardeado, fusilado, torturado, me GATILLARON en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva EL PUEBLO”



SI CRISTINA SI pic.twitter.com/c5XIWf09kc — TUGO News (@TugoNews) June 7, 2025

/Fin Código Embebido/

Con un tono desafiante, hizo referencia al intento de atentado en su contra en 2022: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”. Sin embargo, lejos de mostrarse intimidada, aseguró que “lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y una historia en la Argentina”.

Cristina Kirchner no esquivó las referencias históricas, evocando momentos trágicos del peronismo para contextualizar su mensaje. Recordó los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955, dos episodios que, según afirmó, reflejan la persecución que el movimiento ha enfrentado a lo largo de su historia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“El mes de junio es tremendo para el peronismo”, señaló, anunciando un homenaje a las víctimas de José León Suárez que se realizará el próximo lunes.

La expresidenta también respondió a quienes consideran que su candidatura a legisladora bonaerense es un retroceso en su carrera política, tras haber sido dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un guiño a los más jóvenes, recordó que en 1962, Juan Domingo Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador bonaerense junto a Andrés Framini, aunque su postulación fue inhabilitada. “La historia del peronismo no es una obra de teatro ni una película. Cada uno tiene que estar en el lugar donde más sirve para devolverle al pueblo un poco de felicidad”, subrayó.

Críticas al Gobierno y defensa del legado kirchnerista

El discurso de Cristina no estuvo exento de críticas al Gobierno de Javier Milei, al que acusó de implementar “una remake bastante ineficiente” de políticas económicas del pasado, como la “tablita” de José Alfredo Martínez de Hoz y la convertibilidad de Domingo Cavallo. “Es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento, aunque no sepamos cuál es”, ironizó, asegurando que el modelo económico actual está condenado al fracaso.

La exmandataria también defendió los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2015), afirmando que, durante ese período, “era un país un poquito mejor”. En un dardo a sus sucesores, señaló: “Vinieron los que decían que éramos deshonestos, los que se presentaban como honestos y transparentes. Pero desde que están ellos, la gente vive cada vez peor”.

Una campaña en marcha y un mensaje al poder

El acto en Paso de los Libres marcó el inicio de una campaña que promete ser intensa. La candidatura de Cristina a la Legislatura bonaerense, confirmada esta semana, desató una ola de reacciones, desde apoyos fervorosos hasta críticas feroces.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios. Piden que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”, afirmó, desafiando a sus detractores a enfrentarla en las urnas. “Dale, mirá cómo tiemblo”, agregó con ironía, en un gesto que resonó entre los militantes presentes.

/Inicio Código Embebido/

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa […] Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Dale, a ver. Mirá cómo tiemblo!”.

Yo? Peronista y del Club Atlético Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/aTLAKuTp0I — Queen of Yabrancity (@Juli3CGallagh3r) June 7, 2025

/Fin Código Embebido/

El respaldo al intendente Ascúa, un aliado clave en Corrientes, refuerza la estrategia del kirchnerismo de consolidar su presencia en provincias donde busca recuperar terreno. Con su discurso, Cristina no solo se posicionó como una figura central en la campaña electoral de 2025, sino que también reafirmó su rol como líder de un movimiento que, según sus palabras, sigue siendo la voz del pueblo.