Olivares y la paritaria: "No hubo mes en que los salarios no hayan aumentado"

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, confirmó que las clases comienzan el próximo lunes en la provincia. "Entendemos que sí, así estuvo dispuesto desde el año pasado en el calendario escolar. No hay razones para empezar algo distinto", afirmó el ministro en una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, tras el ofrecimiento paritario a estatales y docentes.

Olivares destacó que desde el inicio de su gestión se han sentado con todos los sectores, incluidos los docentes, para discutir una propuesta de actualización salarial. "No ha habido mes desde enero del año 2024 donde el salario de todos los trabajadores provinciales, y los docentes en particular, no hayan tenido un aumento", indicó.

Santa Fe. Paritarias: misma oferta para docentes y estatales del gobierno provincial Este martes comenzó la segunda ronda de reuniones de funcionarios santafesinos con la representación gremial. El ofrecimiento fue de 5% para el primer bimestre del año.

La propuesta salarial incluye una actualización del 3,1% para enero y un aumento mínimo garantizado de 50 mil pesos. Para febrero, el incremento se eleva al 5% con un mínimo de 70 mil pesos. "Esto significa que tanto para enero como para febrero los salarios de los docentes tendrán incremento", aclaró Olivares, quien también mencionó que se volverán a reunir en abril para analizar la situación.

Sobre la posibilidad de acuerdos más largos, el ministro explicó que "la previsibilidad también tiene que ver con la macroeconomía". "Preferimos hacer una propuesta por tres meses y volver a sentarnos, porque en este contexto da más previsibilidad", afirmó.