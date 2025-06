Kicillof acusó a Estados Unidos y AmCham de orquestar la condena a CFK

En una encendida declaración, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció este miércoles a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) por supuestamente haber solicitado la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, cuyo fallo fue ratificado el martes por la Corte Suprema de Justicia.

En un tono combativo, Kicillof calificó la sentencia como “un desastre” y un “ataque tremendo” orquestado desde Estados Unidos, en represalia por las políticas impulsadas por Kirchner durante su presidencia.

La Corte Suprema confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, acusada de direccionar obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

Para Kicillof, esta decisión no solo carece de pruebas, sino que responde a “vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica”. En diálogo con Radio El Destape, el gobernador fue categórico: “AmCham pidió directamente la condena”.

Kicillof vinculó el fallo judicial con la reciente prohibición del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en marzo impidió el ingreso al país de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por considerarlos involucrados en casos de corrupción.

“Esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión, totalmente arbitraria y de magnitud internacional”, afirmó, señalando una supuesta conexión entre ambos hechos.

El gobernador, que atraviesa tensiones con Cristina Kirchner por el liderazgo del peronismo pero ha mostrado recientes gestos de acercamiento de cara a las elecciones legislativas, acusó a la “derecha y ultraderecha” de formar un “club trasnacional” en el que incluyó al presidente Javier Milei.

“Hacía días que venían preanunciando esto con trascendidos. Condenan a Cristina en una causa absolutamente toqueteada y preparada, sin pruebas y por fuera del derecho”, remarcó, calificando el fallo como un acto de “intimidación y disciplinamiento” contra la dirigencia política.

Kicillof cuestionó la falta de pruebas en la causa Vialidad y destacó que las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso en el Presupuesto, sin que se haya constatado subejecución o desvíos.

Además, señaló una ruptura en la “cadena de responsabilidades”, ya que no se implicó a otros funcionarios clave, como el jefe de Gabinete o los ministros del área, pero sí a la entonces presidenta. “Se la condena por algo que no existió, que no está probado, con lo que no tuvo nada que ver, sin garantías de defensa”, enfatizó.

Con un mensaje desafiante, el gobernador aseguró que este “embate del poder” busca frenar a los líderes que defienden políticas populares. Sin embargo, advirtió: “No les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando, buscaremos los caminos. Desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar ante amenazas, por más tremendas que sean”.

El martes, mientras la cúpula del Partido Justicialista (PJ) se reunía en su sede de Matheu, Kicillof hizo una breve aparición junto a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un gesto que algunos interpretaron como un intento de reforzar la unidad peronista frente a este nuevo capítulo judicial.