El inicio de todo: la denuncia que culminó con Cristina Kirchner presa

El exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, habló tras el histórico fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y detalló el entramado de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, calificando el fallo como "un día especial" que marca un antes y un después en la historia judicial y política del país.

Stoddart, quien formó parte de la gestión de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, expresó una mezcla de satisfacción y tristeza tras el fallo. "Fue un día de esos que cambian todo y por un buen tiempo. En lo personal, fue especial. Esta causa comenzó en 2016, llevó nueve años, mucho trabajo, auditorías, viajes al sur y revisiones exhaustivas. Fui testigo en el juicio y declaré nueve horas. Le pusimos el cuerpo a esto", afirmó.

Sin embargo, lamentó la reacción posterior al fallo, con lo que describió como "la épica de la expresidenta" y las concentraciones en su domicilio, señalando una "decadencia" en la dirigencia política argentina.

El exfuncionario explicó a Cadena 3 el mecanismo de corrupción que operó en Vialidad Nacional, centrado en Santa Cruz. Según Stoddart, el esquema fue diseñado para desviar fondos públicos a través de obras viales que no se realizaban o se pagaban en su totalidad pese a estar incompletas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cristina no tiene una implicancia directa en el entramado, pero en los 95 años de historia de Vialidad Nacional, solo una presidenta nombró a un gerente por decreto: Cristina, con Sergio Passacantando, mano derecha de Ernesto Clarens, quien manejaba el lavado de dinero”, reveló.

Passacantando, gerente de administración de Vialidad, era el encargado de autorizar los pagos de certificados de obra. "José López lo llamaba todas las semanas para indicarle a quién pagar", afirmó Stoddart.

Uno de los principales beneficiarios fue el Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, un empresario sin experiencia en el rubro que, según el exfuncionario, "no tenía capacidad económica ni técnica". Austral Construcciones compró empresas locales, como Gotti en Santa Cruz y Adelmo Biancalani en Chaco, para simular capacidad operativa, pero las obras no se ejecutaban o se certificaban con sobreprecios.

Stoddart destacó un dato clave: al asumir en diciembre de 2015, la gestión de Macri encontró que el 80% del presupuesto de Vialidad estaba comprometido en deudas con contratistas, excepto con Austral Construcciones, que no solo estaba al día, sino que había recibido pagos por adelantado. "Era el único grupo al que no le debíamos un centavo, y se le pagó carísimo por obras que no se hicieron", subrayó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Auditorías y pruebas: la impunidad al descubierto

El exdirector relató cómo, durante la gestión de Javier Iguacel en Vialidad, se realizaron auditorías exhaustivas en Santa Cruz. "Recorrimos 51 obras, las medimos y encontramos que obras pagadas al 100% tenían un avance inferior al 36%. Era una estafa", afirmó.

Estas auditorías, junto con expedientes físicos que no habían sido digitalizados, proporcionaron pruebas concretas de la corrupción. "Nunca previeron que Macri iba a ganar. Cuando llegamos, los expedientes estaban ahí. No tenían forma de ocultarlo", agregó.

Stoddart también criticó la defensa de Cristina Kirchner, que calificó de "política" en lugar de técnica. "Nunca hicieron una defensa técnica del juicio. Siempre fue una épica política, como se vio ayer con el relato y la ‘alegría’ de Cristina, que no entiendo. Como argentino, me da vergüenza que una expresidenta con dos mandatos y un mandato de vicepresidenta esté condenada por corrupción", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El retorno del dinero: Hotesur y Los Sauces

El exfuncionario anticipó que el juicio por Hotesur y Los Sauces, aún pendiente, revelará cómo el dinero desviado de la obra pública regresaba a la familia Kirchner.

"Lázaro Báez alquilaba habitaciones en hoteles como Alto Calafate, que supuestamente estaban ocupadas por empleados de contratistas o Aerolíneas Argentinas, pero nunca había nadie. Era una forma sencilla de lavar dinero", explicó a Cadena 3.

También mencionó propiedades y campos ligados a empresas como Valle Mitre, que aún estarían vinculadas a Cristina Kirchner.

• La obra pública y el futuro

Stoddart cuestionó la decisión del actual gobierno de suspender la obra pública, argumentando que "no todo lo puede hacer el privado". Durante la gestión de Macri, afirmó, se realizaron obras "sin corrupción, con transparencia y a precios más bajos".

Sin embargo, reconoció que la crisis económica de 2018 paralizó muchos proyectos. "Un país de primer mundo invierte en infraestructura de calidad. Hay obras que no son rentables para el privado, pero son esenciales para la población", sostuvo, en desacuerdo con sectores de La Libertad Avanza que consideran la obra pública como sinónimo de corrupción.

• Un costo millonario

Sobre el impacto económico de la corrupción en Santa Cruz, Stoddart estimó que solo en esa provincia se desviaron 2.000 millones de dólares en 12 años. "Hicimos una denuncia en 2016 por 46.000 millones de pesos, pero esto es solo Santa Cruz. Imaginemos el resto del país", advirtió.

El exfuncionario admitió que los años de investigación y juicios no fueron fáciles. "No la pasamos bien. Con la llegada de Alberto Fernández, muchos de nosotros enfrentamos causas penales. Seguimos caminando como oro puro, pero fueron años difíciles", confesó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili y Sergio Suppo.