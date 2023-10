El duro posteo de Messi contra un periodista español por una falsa información

Lionel Messi sorprendió a todos con un posteo a través de las historias en su Instagram: "Mentís... como siempre", agregó Leo a una captura de un tuit de Gerard Romero.

En la publicación, se puede observar una información que menciona una amena charla entre el "10" y Laporta, presidente del Barcelona.

Además, se hace mención de un partido homenaje en el futuro.

Ante esto, el periodista español pidió disculpas y admitió haber recibido información errónea de Messi:

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q