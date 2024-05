Pablo, el primer abanderado con promedio 10 en la Universidad de Río Cuarto

La Universidad Nacional de Río Cuarto celebra por primera vez en sus 53 años de historia a un estudiante abanderado con promedio 10. Se trata de Pablo Rossi, quien logró este extraordinario rendimiento académico en medio de un contexto de virtualidad impuesto por la pandemia.

Rossi inició su carrera universitaria en pleno coronavirus, una situación que representó desafíos significativos para estudiantes en todo el mundo. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para él y su excepcional rendimiento académico le valió el reconocimiento de la rectora, Marisa Rovera, el equipo directivo y docente.

Al hablar con los medios universitarios presentes durante la celebración, Rossi expresó su gratitud y alegría: "Tener la oportunidad de portar los colores de la bandera es muy lindo. La felicidad que le aporta a los familiares el círculo íntimo, parece que sólo por eso ya valió la pena, más que por mí. Veo a mis abuelos tan contentos y eso me aporta más felicidad."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Ahí se suma el sentimiento que mis compañeros están dentro de los candidatos. Yo estudio Licenciatura en Ciencias de la Computación y ahora estoy en quinto año. La verdad que mi experiencia fue excelente, tuve dos años en pandemia y dos años en presencialidad y pude ver las dos modalidades. Tengo preferencia obviamente por la presencialidad".

El joven agradeció a los profesores por la formación de todos estos años. "Fueron todos muy buenos, aparte pude interactuar con algunos y te das cuenta que también son excelentes personas".

Su logro marca un hito en la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, conocido ahora como "el chico 10", demostró excelencia académica, generosidad y humildad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, Pablo explicó que le quedan apenas tres materias pendientes por cursar y que la bandera la portará hasta el año que viene.

Consultado por cómo hizo para lograr el promedio más alto posible en la casa de altos estudios, dijo que "es un poco el mérito individual por estar al día con todas las materias, que es algo difícil. Hace falta planificación, ser responsable con uno mismo y tener un grupo docente excelente porque pude interactuar con ellos pos materias. Son excelentes personas. También tuve excelentes compañeros que son muy buenos alumnos, algunos que son amigos".

Pablo afirmó que el secundario es muy importante en el paso previo para llegar a la universidad. "El secundario es muy importante para la universidad para forjar los conocimientos, hacer lo mejor posible, aprender a preocuparte. Es bueno que eso nazca desde el secundario, por lo general siempre tuve buenas notas, más que todo desde el tercer año en adelante".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También indicó que su familia lo ayudó mucho para llegar a esto y que todos sus hermanos son buenos alumnos. "Eso te lleva también a ser buen alumno. Ellos me han apoyado mucho en el inicio de la carrera tratando de motivarme para que siga".

Recordó que, al principio, no tenía claro qué carrera quería hacer y que estuvo a punto de hacer dos cursillos para tener más opciones. "La otra carrera era la de contador porque me gustaba. Las dos carreras tienen matemática, pero eran bien diferentes unas y otras".

Respecto al manejo de los tiempos, Pablo dijo a Cadena 3 que, en épocas de muchos parciales, debe resignar algo de tiempo para salidas sociales. Sin embargo, en épocas de vacaciones nunca dice que no. "Tuve épocas en las que, cuando tengo muchos parciales, tenía que estudiar mucho y debía resignar tiempo para estar con mis amigos. Cuando llegaban las vacaciones, no resigno nada. Si alguien me invita, enseguida digo que sí".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, el joven reflexionó y brindó un mensaje motivador para quienes están terminando el secundario y están próximos a iniciar su carrera universitaria.

"Desde que empecé Computación, me gustó mucho la carrera y no tenía dudas, a excepción del primer año de cursado. No hay que tener miedo de elegir una carrera, el miedo es contraproductivo porque perdés la oportunidad. Una vez que se elige la carrera, es difícil cambiar cuando ya empezaste. Hay que aprovechar la oportunidad y hacer el mejor esfuerzo posible. O te termina gustando o, si no, te cambias de carrera sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Víctor Rapetti. Entrevista de "Siempre Juntos".