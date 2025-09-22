Miazzo: "El Gobierno busca incentivar la liquidación de dólares de exportadores"

FOTO: El Gobierno suspendió las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.

El economista David Miazzo, director de la consultora DATA Miazzo, analizó la decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con un límite de siete mil millones de dólares, según lo anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni y detallado en el Boletín Oficial.

Miazzo explicó a Cadena 3 que la medida busca generar un incentivo para una rápida liquidación de dólares por parte de los exportadores, evitando especulaciones hasta el final del período. "Esto busca que haya una competencia por registrar las declaraciones juradas de venta al exterior, una especie de 'puerta 12' donde todos salgan corriendo a vender", afirmó.

Recordó que, en la baja temporal de retenciones vigente hasta fines de junio, muchos exportadores esperaron hasta el último día hábil para registrar sus operaciones, lo que generó un pico de registros que se liquidaron 15 días después. "Ahora, con el límite de 7 mil millones de dólares, se incentiva a los exportadores a estar entre los primeros y no quedarse sin cupo", señaló.

Otro cambio destacado es la obligación de ingresar las divisas en un máximo de tres días tras la declaración de venta al exterior, a diferencia de los 15 días del esquema anterior. "Esos 15 días quedaban largos para este período de poco más de 30 días hasta las elecciones. La mercadería probablemente se exporte en noviembre, diciembre, enero o febrero, pero los dólares deben ingresar a los tres días", explicó Miazzo.

Consultado sobre la respuesta de los productores, el economista consideró que será "contundente y rápida", aunque dependerá de cómo se traslade el precio al productor. "Hoy, el precio de la soja para el productor es de 290 dólares, mientras que el precio de exportación es de 416 dólares, lo que, tras gastos, deja un precio equivalente de unos 400 dólares. Hay una mejora de 110 dólares en soja y 20 dólares en maíz, pero si todos venden hoy los 7 mil millones, el precio al productor podría no llegar a los 400 dólares por una cuestión de oferta y demanda", detalló.

Miazzo subrayó que, a diferencia de los "dólares soja" del gobierno de Alberto Fernández, donde la brecha cambiaria hacía que los productores perdieran al vender, hoy esa brecha no existe. "El productor puede desprenderse de la soja, cubrirse 100% en dólares y quedar totalmente protegido. No tiene ningún pero para vender, especialmente aquellos que aún tienen grano disponible", afirmó.

Sobre el impacto fiscal, Miazzo estimó que el Gobierno resignará cerca de 1.800 millones de dólares en derechos de exportación que esperaba recaudar en los próximos seis meses. "El cálculo del Gobierno es claro: prefiere resignar esos 1.800 millones a cambio de obtener 7 mil millones rápidamente en los próximos 15 o 20 días, en un contexto de urgencia electoral", señaló.

En cuanto al comportamiento de los productores, el economista indicó que es probable que vendan la soja, reciban pesos y luego compren dólares, dado que sus compromisos (como insumos y alquileres) están dolarizados. Aunque esto podría parecer una operación de "suma cero", Miazzo aclaró que no lo es: "La economía tiene una cantidad dada de dólares y pesos. Con esta medida, ingresan dólares nuevos contra una cantidad de pesos fija, lo que aumenta la oferta de dólares en el mercado".

Finalmente, Miazzo evaluó la medida desde dos perspectivas. Por un lado, la consideró "desacertada" porque busca contener artificialmente el tipo de cambio, quemando reservas del Banco Central (1.100 millones de dólares en los últimos tres días de la semana pasada) y dólares futuros que ingresarían en los próximos meses.

Por otro lado, reconoció el cálculo político del Gobierno: "Un dólar más alto genera más ruido económico y menos votos. El Gobierno prefiere quemar naves para evitar una espiral que profundice la debilidad electoral". Sobre el valor del dólar, afirmó que, en una situación normal, los 1.500 pesos actuales tenderían a equilibrarse, pero el contexto electoral y el ruido político generan presión adicional.

Por último, Miazzo dijo que la medida tendrá el impacto buscado, dado el significativo incentivo para los productores, aunque persisten problemas estructurales a resolver en materia de política cambiaria.

Entrevista de "Siempre Juntos".