El campo celebra la baja de retenciones: "Es una medida lógica y positiva"

FOTO: No habrá retenciones hasta el 31 de octubre de 2025.

Carlos Castagnani, presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), se pronuncia sobre la reciente medida del gobierno que bajará las retenciones al campo hasta el 31 de octubre. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Castagnani expresó que "desconocemos el motivo por el cual se llega a esta medida", pero la calificó como un "reclamo histórico" del sector.

El líder ruralista destacó que la eliminación de las retenciones podría tener un impacto significativo en la producción y en las arcas del Estado. "Ese dinero que hoy no se destina a la producción, que vuelva al campo, va a ser revolucionario en el sentido de más tecnología, mejores rindes y en definitiva, más recaudación para el gobierno. Es una medida lógica y positiva", afirmó Castagnani.

FOTO: Carlos Castagnani, presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).

Respecto a la liquidación de granos, Castagnani consideró que "el productor que hoy todavía tiene un stock de granos va a aprovechar esta situación". Aunque no puede dar cifras exactas sobre el volumen de granos en silobolsas, mencionó que "hay un stock importante" y que la medida podría abrir una ventana para que los productores reorganicen su forma de pago.

Sobre los precios actuales de los granos, Castagnani aseguró que "no hay que esperar más baja o mucha baja importante", aunque reconoce que el mercado depende de factores internacionales. "Cualquier fenómeno climático o político que pase en otro lugar que no sea Argentina impacta en los precios de granos", agregó.

En cuanto a la posible eliminación definitiva de las retenciones, Castagnani calificó este impuesto como "uno de los más injustos" que existe en cualquier actividad. Explicó que "es un impuesto que te saca un porcentaje importantísimo sin importarte si tu actividad es rentable o no".

Finalmente, Castagnani se refirió a la relación entre los productores y los arrendatarios, señalando que "todos los contratos tienen cláusula diferente", pero anticipa que "aquel que tiene la posibilidad va a aprovechar este momento".

