Llaryora y Schiaretti cruzaron a Milei tras la suspensión de las retenciones

La reciente decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político y productivo.

Anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, como una medida para "generar mayor oferta de dólares" y contrarrestar la "incertidumbre" de la vieja política, la resolución busca inyectar divisas en un contexto de tensión cambiaria y reforzar las reservas del Banco Central.

La expectativa oficial es movilizar buena parte de los 10.000 millones de dólares en stock de granos que, según estimaciones del sector, los productores tienen guardados.

Sin embargo, desde Córdoba, las voces del peronismo no tardaron en alzarse, cuestionando la temporalidad y la motivación detrás de la medida.

Juan Schiaretti, exgobernador y referente del peronismo cordobés, fue contundente en su cuenta de X: "La medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones".

Schiaretti insistió en que "las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral".

Su argumento central se basa en la necesidad de previsibilidad y reglas permanentes para el campo, un sector cuya planificación "requiere años de trabajo, inversión y confianza", no "parches de campaña".

/Inicio Código Embebido/

La medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones.



Yo lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral.



El campo… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/

En la misma línea, el actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, secundó la postura de su predecesor.

También a través de X, Llaryora reafirmó: "Desde el primer momento hemos reclamado la eliminación de las #retenciones al agro. Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva".

El gobernador cordobés enfatizó que "la Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el #campo, no contra el campo", y reclamó un "plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de #empleo y dinamice las economías regionales".

Ambos líderes cordobeses convergen en un mensaje claro: las retenciones deben ser eliminadas "por convicción, no por mera especulación financiera o electoral".

/Inicio Código Embebido/

Desde el primer momento hemos reclamado la eliminación de las #retenciones al agro.



Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva. La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el #campo, no contra el campo.



Necesitamos… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/