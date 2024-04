Christian Colque, maratonista cordobés: "Todo se logra con sueños y sacrificio"

Christian Sebastián Colque es un destacadísimo maratonista cordobés que se dedica a competir en carreras extremas. Organizadas por Racing The Planet, las pruebas de alto riesgo duran siete días y consisten en recorrer 250 kilómetros a pie en los desiertos más increíbles del planeta.

El Grand Slam anual consta de correr en Atacama Crossing en Chile, Gobi March en China, Sahara Race en Egipto y The Last Desert en la Antártica; y Colque -que ocupa el décimo lugar entre los 160 mejores competidores del mundo- es el primer argentino en completar el "4 Deserts" en un mismo año calendario.

Cabe decir que las pruebas son extremas debido a sus condiciones, ya que los participantes deben llevar su propio equipaje con comida, bolsa de dormir, botiquín de primeros auxilios, etc. y la organización sólo les brinda un lugar en una carpa para que descansen de noche.

En diálogo con Cadena 3, Colque contó que empezó en 2006 entrenando con un grupo y "no podía completar ni una vuelta del Parque de las Naciones". Y recordó: "No entendía por qué corría, empecé a buscarle el sentido, empecé a entrenar más, apliqué disciplina y fui de a poco hasta que logré correr mi primer maratón de 42 kilómetros, me gustó y me motivó".

Luego contó que hizo algunas carreras más y le gustaron y con el paso de los años descubrió que había carreras más largas que se llaman ultradistancia, donde el corredor debe autogestionarse todo para poder llegar a la meta.

Hoy el deportista corre larguísimas distancias en desiertos donde "ni siquiera podés darte ni una ducha". Y explicó: "La idea es que no estés cómodo, que sea lo más complicado posible. Imaginate que la carrera dura siete días".

Christian Sebastián Colque.

Christian dijo que su familia es fundamental para que él pueda hacer lo que ama: correr. Tiene esposa y tres hijos y les agradeció por su gran apoyo.

Comentó que a sus hijos trata de inculcarles "que con sueños y sacrificio todo se consigue". Y contó que tiempo atrás corrió 530 kilómetros en el desierto australiano "para dedicárselo a mi hijo que venía en camino". En ese sentido, confesó que cree en la "energía de transmitir esfuerzo para el bien de otras personas". "Me gusta y lo disfruto", expresó.

El siguiente desafío para el cordobés es competir en el desierto de Namib, en África, donde seguirá tachando desafíos y cumpliendo sueños.

Entrevista de "Siempre Juntos".