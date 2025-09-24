Caso "Gabriela" en Bouwer: el juez García Amuchástegui advirtió fraude a la ley

Un caso que sacude el sistema penitenciario y judicial de Córdoba ha reavivado un debate complejo: el de los límites de la Ley de Identidad de Género. En ese marco, Gabriel Fernández ingresó a prisión como varón y acusado de violencia de género, se autopercibió como mujer y solicitó (como "Gabriela") su traslado a una cárcel femenina. Una vez allí, fue acusada de abusar sexualmente de al menos siete mujeres.

Si bien el fiscal Juan Ávila Echenique elevó la causa a juicio, el juez penal Sebastián García Amuchástegui ya había advertido en 2024 sobre lo que, a su criterio, se trataba de un "fraude a la ley". Y en diálogo con Cadena 3, compartió su visión sobre el caso.

- ¿Por qué, desde su punto de vista, la actitud de esta persona fue un fraude a la ley de identidad de género?

Para entender esto, lo primero que debemos considerar es el contexto de la causa. Esta persona venía imputada por varios delitos, algunos de ellos enmarcados en un contexto de violencia de género. Tanto su defensa material como la técnica sostenían que no se le podía atribuir esta figura penal —que técnicamente aplica de un hombre contra una mujer— porque, amparándose en la ley de identidad de género, se autopercibía como mujer.

Yo lo que planteé en mi fallo fue que esto era un abuso del derecho. En mi opinión, esta persona no había utilizado la ley con el propósito para el cual fue creada por el legislador, es decir, el reconocimiento de la identidad de género. En definitiva, la estaba usando para evitar que se le aplicaran los agravantes de género, que implicarían una pena mayor. Por eso, desde un principio, sostuve que se trataba de un fraude a la ley.

- ¿La justicia puede investigar si la auto-percepción de una persona es genuina o es una estrategia de defensa?

La defensa de Fernández argumentó que investigar su identidad de género constituía violencia institucional. Yo rechacé ese planteo, ya que la autopercepción de la persona imputada era el eje de la cuestión. Si la defensa lo trae a colación, la justicia no puede hacer de cuenta que no está. Era necesario indagar en las constancias de la causa, la prueba técnica, los testimonios y la historia vital de esta persona.

La ley de identidad de género reconoce la identidad, pero no para que se cometa un abuso del derecho. En mi opinión, no se incurrió en violencia institucional al investigar este punto; era lo que correspondía para determinar si había o no un fraude a la ley.

- ¿Y por qué, si usted planteó estas objeciones con tanto sentido común, esta persona finalmente terminó en una cárcel de mujeres?

Esa es una cuestión que no está dentro de mi ámbito de competencia. Mi función se limitó a analizar si los delitos cometidos podían ser establecidos en un contexto de violencia de género o no. Lo relacionado con el alojamiento de esta persona en el sistema penitenciario es algo que desconozco.

- Desde su experiencia, ¿ha tenido casos similares donde varones se autoperciben mujeres buscando un beneficio y no el espíritu real de la ley?

No, este es el primer caso que se me planteó y la primera vez que, como juez, decidí plantear que presumiblemente había un fraude a la ley.

- ¿Considera que la ley de identidad de género necesita agregar algún apartado o aclaración para evitar este tipo de abusos?

Sin querer inmiscuirme en cuestiones que corresponden al poder legislativo, creo que no es necesario modificar la ley, que vino a traer un avance en este sentido en el reconocimiento de estas cuestiones pero en este sentido puede traer un desmedro a otras cuestiones que son legítimas. Por eso es necesario analizar cada caso en particular. La ley nos brinda las pautas esenciales, pero los jueces debemos aplicar el sentido común y la lógica para analizar las constancias de la causa, las pruebas, los informes técnicos y la historia de vida de la persona. El problema no es la ley, sino la forma en que se aplica.

Esta fue una decisión que tomé yo de decir que había un fraude a la ley porque entiendo que es así, pero creo que por esto no hay que desmerecer todo lo que tiene que ver con la ley nacional de identidad de género, que está vigente y que es una ley a nivel de todo el país.

Entrevista de "Siempre Juntos".