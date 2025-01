Una avioneta se estrelló en Filadelfia y provocó incendios en varias casas

Una avioneta se estrelló en la zona noreste de Filadelfia, en una zona residencial entre las calles Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue. A solo dos días del trágico choque entre el avión y el helicóptero ocurrido en Washington, un nuevo accidente aéreo sacude a Estados Unidos.

La caída del avión provocó que varias casas de la zona se incendien. En la avioneta viajaban dos personas. Según los primeros informes habría al menos dos muertos.

Se desconocen y se investigan los motivos del accidente y de dónde provenía la aeronave. Una cámara de seguridad capturó los instantes en el que se produjo el accidente y se constató que el siniestro ocurrió aproximadamente a las 18:07 de la hora local.

El lugar del accidente está a menos de 3 millas del aeropuerto noreste de Philadelphia, que presta servicio principalmente a aviones de negocios y vuelos chárter.

Dashcam footage of the plane crash in Philadelphia. At least 6 people have been killed, according to FOX29 pic.twitter.com/6RH7MVNns5