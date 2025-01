Un video captó el momento del impacto entre el avión y el helicóptero

El miércoles por la noche, un avión de pasajeros se precipitó al río Potomac en Washington tras colisionar en el aire con un helicóptero militar. Videos que circularon en redes sociales mostraron el momento del impacto y la caída de la aeronave, lo que generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

El vuelo 5342 de American Eagle, que era operado por PSA Airlines, se encontraba en aproximación al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan cuando ocurrió la colisión con un helicóptero Sikorsky H-60 del ejército de EE.UU. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el incidente tuvo lugar alrededor de las 21:00 hora local (02:00 GMT).

/Inicio Código Embebido/

Someone tell me how this is not intentional ? A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane? Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan pic.twitter.com/XqOM6X1GkT

/Fin Código Embebido/

Aún no se había determinado el número de pasajeros a bordo ni si se registraron víctimas fatales. En el lugar, la policía y los bomberos se encontraban trabajando para localizar posibles sobrevivientes y recuperar los restos del avión.

Desde la Casa Blanca, se comunicó que el presidente Donald Trump había sido informado sobre el accidente. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para esclarecer las causas de la colisión.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron helicópteros de rescate sobrevolando la zona, mientras lanchas patrullaban el río utilizando potentes reflectores. Debido al “incidente aéreo”, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones.

/Inicio Código Embebido/

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet.#planecrash pic.twitter.com/FL0gBfg2x4